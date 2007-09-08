شماره 69 "پیام بهارستان" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در شماره جدید پیام بهارستان نسخه‌ خطی "جامع القصص" (قرن 11 هجری قمری) و نیز کتاب های "تهیه و تنظیم مدیریت سازماندهی و فهرست نویسی" و "نسخ خطی گنجینه‌ سترگ ملی" معرفی شده اند.

پیام بهارستان همچنین گزارشی از نخستین همایش تاریخ شفاهی ایران، همایش سالانه‌ کتابداری، اجلاس منطقه‌ای موزه‌های آسیا و اقیانوسیه (Aspac) منتشر کرده است.

عکس روی جلد شماره 69 پیام بهارستان میرزا حسین خان سپهسالار است که در این شماره به یادگارهای ماندگار او (مجموعه بهارستان) پرداخته شده است.

شماره جدید پیام بهارستان با بهای 400 تومان منتشر شده است.