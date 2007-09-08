یادداشت های شخصی اورهان پاموک به زودی منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آمازون، این کتاب اولین اثر اورهان پاموک است که پس از بردن جایزه نوبل منتشر می شود. این کتاب شامل مقالاتی در مورد زندگی این نویسنده، زادگاهش، آثارش و سایر موضوعاتی است که برای نویسنده اهمیت فراوانی دارد.

این مقالات حاصل یادداشت های شخصی، انتقادی و فکری سه دهه این نویسنده است که در یک مجموعه گردآوری شده است. او با این کتاب دریچه ای به زندگی خصوصی اش می گشاید و از تنفر کودکانه خود نسبت به مدرسه تا افسردگی نابهنگام دخترش، از تلاش های رنج آور خود برای ترک سیگار تا تعهدات عادی و روزمره خود مانند تقاضای ویزا، خوردن غذا با بستگان و... سخن گفته است.

پاموک همچنین از علاقه مفرط خود نسبت به رمان و از پیشگامان این عرصه مانند لورنس استرن و فئودور داستایوفسکی نوشته و سپس به یادداشت های خود در مورد رمان هایش پرداخته و در مورد آنها اظهارنظر کرده است.

این کتاب در 448 صفحه با ترجمه مورین فریلی از سوی انتشارات ناپف در 18 سپتامبر منتشر می شود.