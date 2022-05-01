تعداد بیماران کرونایی بستری در خراسان شمالی ۲ رقمی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد پورنقی عصر شنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۳ بیمار جدید کرونایی در بیمارستان‌های استان بستری شدند؛ طی این مدت خوشبختانه هیچ بیماری جان نباخت.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: هم اکنون ۷۱ بیمار مثبت و مشکوک دارای علائم بیماری کووید ۱۹ در بیمارستان‌های استان بستری هستند.

وی با تاکید بر ضرورت تزریق دز یادآور واکسن کرونا، اضافه کرد: واکسیناسیون و رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی عامل ریشه کنی و مهار بیماری کرونا است؛ بنابراین شهروندانی که هنوز واکسن کرونا دریافت نکرده‌اند یا نوبت دز سوم آن‌ها فرا رسیده سریع‌تر نسبت به این امر اقدام کنند.

پورنقی تصریح کرد: مبتلایان به کرونا با علائم شبه سرماخوردگی افزایش داشته است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در انتها گفت: افراد دارای این علائم نسبت به قرنطینه خود اقدام کنند و پروتکل‌های بهداشتی را جدی بگیرند.