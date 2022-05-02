دوری از سیاست زدگی در دستور کار استاندار جدید کرمان باشد

محمدرضا پور ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تغییر استاندار کرمان گفت: این مساله از اختیارات دولت است و امیدواریم موجب تسریع در توسعه استان شود.

وی گفت: طی ماه گذشته بحث تغییر استاندار مطرح بود و با نمایندگان مجلس نیز مشورت‌هایی شده بود.

وی عنوان کرد: آنچه که از استاندار جدید می‌خواهیم دوری از سیاست زندگی و استفاده از همه نیروهای انقلابی است زیرا فقط انسجام و همدلی موجب توسعه استان برای پیشرفت و توسعه می‌شود.

وی گفت: کرمان نیاز به انسجام بیشتر برای پیشبرد طرح‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی دارد ضمن اینکه زیر ساخت‌های استان کرمان نیز باید گسترش یابد که یکی از مهمترین نیازهای استان رفع مشکل خشکسالی و کم آبی در استان است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: انتظار ما توسعه اقتصادی کرمان است و در این راستا همکاری و همراهی‌های لازم نیز انجام می‌شود.

محمد مهدی فداکار روز گذشته از سوی دولت برای استانداری کرمان رأی اعتماد گرفت.

او از اهالی داوران رفسنجان است و ۵۵ سال سن دارد و می‌توان در کارنامه وی فعالیت‌های دانشگاهی و جانبازی دوران دفاع مقدس را مشاهده کرد.