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۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۰:۲۰

نماینده مردم کرمان در مجلس:

دوری از سیاست زدگی در دستور کار استاندار جدید کرمان باشد

دوری از سیاست زدگی در دستور کار استاندار جدید کرمان باشد

کرمان - نماینده مردم کرمان در مجلس یکی از آفت های مدیریت در کرمان را سیاست زدگی دانست و گفت: باید از همه نیروهای انقلابی در راستای توسعه استان استفاده شود.

محمدرضا پور ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تغییر استاندار کرمان گفت: این مساله از اختیارات دولت است و امیدواریم موجب تسریع در توسعه استان شود.

وی گفت: طی ماه گذشته بحث تغییر استاندار مطرح بود و با نمایندگان مجلس نیز مشورت‌هایی شده بود.

وی عنوان کرد: آنچه که از استاندار جدید می‌خواهیم دوری از سیاست زندگی و استفاده از همه نیروهای انقلابی است زیرا فقط انسجام و همدلی موجب توسعه استان برای پیشرفت و توسعه می‌شود.

وی گفت: کرمان نیاز به انسجام بیشتر برای پیشبرد طرح‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی دارد ضمن اینکه زیر ساخت‌های استان کرمان نیز باید گسترش یابد که یکی از مهمترین نیازهای استان رفع مشکل خشکسالی و کم آبی در استان است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: انتظار ما توسعه اقتصادی کرمان است و در این راستا همکاری و همراهی‌های لازم نیز انجام می‌شود.

محمد مهدی فداکار روز گذشته از سوی دولت برای استانداری کرمان رأی اعتماد گرفت.

او از اهالی داوران رفسنجان است و ۵۵ سال سن دارد و می‌توان در کارنامه وی فعالیت‌های دانشگاهی و جانبازی دوران دفاع مقدس را مشاهده کرد.

کد مطلب 5480891

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    نظرات

    • ناشناس- کرمان IR ۱۰:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۲
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      پاسخ
      به نظر من قبل از هر کاری استاندار جدید باید با تشکیل جلساتی جلوی ناامنی اراذل و اوباش در کرمان را بگیرد که روز روشن مردم را خفت می کنند

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