پایگاههای استهلال از چهارشنبه فعال می شوند

حجت الاسلام علیرضا موحدنژاد رئیس مرکز تقویم دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گروههای استهلال برای رؤیت هلال ماه مبارک رمضان مانند سالهای گذشته مشغول برنامه ریزی هستند . همچنین گروههای استهلال نیز در دفتر مقام معظم رهبری کاملا آماده هستند تا ضمن دریافت گزارشها، از گروههای استهلال نیز پیشتیبانی کنند.

وی با اشاره به اینکه استهلال ماه مبارک رمضان از حساسیت خاصی برخوردار است، تصریح کرد: از روز چهارشنبه 21 شهریور ماه گروههای استهلال در نقاط مختلف کشور فعال می شوند.

موحدنژاد در ادامه فتوای مفتی عربستان مبنی بر اعتماد کشورهای مختلف جهان و اقلیتهای مسلمان به عربستان و پیروی کشورها از این کشور را بحثی کاملا فقهی خواند و گفت: در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد، اما دو فتوای اصلی داریم . یکی اینکه امکان رؤیت هلال برای فرد است که در یک مکان خاص زندگی می کند و باید خود، ماه را ببینند تا اول ماه اثبات شود که این نظر، فتوای مفتی عربستان را رد می کند، در این صورت قابل قبول نیست.

وی در ادامه نظر دوم را نیز اینگونه عنوان کرد: اگر در جایی هلال رؤیت شود، در تمام کره زمین یعنی هر جایی که در آن لحظه شب باشد، فردای آن اول ماه خواهد بود که این برای همه ممکن است . این در حالی است که ممکن است که در عربستان هلال ماه دیده نشود، اگر در کشور دیگری چون مغرب دیده شود، در آن کشور اول ماه خواهد بود. بنابراین در این صورت باز هم پیروی از عربستان غیر قابل قبول است .