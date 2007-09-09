قیمت میوه و تره بار در یزد ماه رمضان افزایش نمی یابد

اکبر دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: قیمت میوه به دلیل عرضه مناسب در بازار تغییر نخواهد کرد اما قیمت سبزی خوردن با 50 تومان افزایش به 250 تومان می رسد.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت نامطلوب میدان میوه وتره بار در گذشته خاطرنشان کرد: در حال حاضر بسیاری از مشکلات بهبود یافته اما تمامی آنها حل نشده است.

دهقان افزود: تنها مشکل حال حاضر میدان تره بار وضعیت نرخ اجاره هاست که هنوز بررسی نشده و نامعلوم است.

وی بیان داشت: از شهرداری پنج نیرو درخواست کردیم که هنوز موافقت یا عدم موافقت آنها اعلام نشده اما اگر این نیروها به میدان میوه و تره بار اختصاص یابد، مشکلات خدماتی این بخش برطرف خواهد شد.