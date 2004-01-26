هيات آمريكايي براي لغو تحريم اقتصادي ليبي فعاليت خود را آغاز كرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازشبكه خبري الجزيره،" شكري غانم " نخست وزير ليبي با اعلام اين خبر افزود : اين هيات بزودي براي لغو تحريم هاي اقتصادي ليبي و بازگشت شركتهاي نفتي آمريكا به اين كشور فعاليت خود را آغازخواهد كرد .

بنابراين گزارش، اين مسئول دولت ليبي افزود: ما با هيات آمريكايي درباره راههاي گسترش روابط بين طرابلس و واشنگتن صحبت كرديم.

الجزيره افزود: اين هيات آمريكايي علاوه بر تمايل براي ازسرگيري روابط با ليبي ازغانم نخست وزيراين كشوربراي ديدار از واشنگتن دعوت كرد.

رياست اين هيات آمريكايي را نماينده جمهوري خواه آمريكا" كورت ولدون" به عهده داشت و روز گذشته اين هيات پس از ورود به ليبي با "معمر قذافي" رهبر اين كشور ديدار كرد. اين نماينده آمريكا هدف ازسفرهيات آمريكايي به ليبي را گشودن صفحه اي جديد براي از سرگيري روابط دانست و تاكيد كرد: اين ديدارها موفقيت آميز و مثبت بود .

