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۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۱:۳۶

رئیس هواشناسی قوچان:

صدور هشدار نارنجی هواشناسی برای قوچان/بارش‌ها ادامه دارد

صدور هشدار نارنجی هواشناسی برای قوچان/بارش‌ها ادامه دارد

قوچان ـ رئیس هواشناسی قوچان گفت: با توجه به هشدار نارنجی که برای شهرستان قوچان صادر شده انتظار می‌رود طی امروز و فردا بارش‌های سنگینی در این شهرستان داشته باشیم.

علیرضا خسروی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به صدور هشدار نارنجی برای شهرستان قوچان، امروز بعدازظهر نیز بارش‌های خوبی را در شهرستان خواهیم داشت و این سامانه ناپایدار اوایل وقت روز چهارشنبه از شهرستان خارج و بارش‌ها بصورت رگباری تا چهارشنبه ادامه دارد.

رئیس هواشناسی قوچان افزود: برای روز عیدفطر نیز با عنایت به ذات اینگونه سامانه‌ها، پیش‌بینی می‌کنیم در بعدازظهر بارش‌هایی بصورت پراکنده داشته باشیم.

وی گفت: سیستم بارشی از روز گذشته در شهرستان قوچان مستقر شده و تا روز چهارشنبه نیز ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 5481009

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