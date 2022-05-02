علیرضا خسروی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به صدور هشدار نارنجی برای شهرستان قوچان، امروز بعدازظهر نیز بارشهای خوبی را در شهرستان خواهیم داشت و این سامانه ناپایدار اوایل وقت روز چهارشنبه از شهرستان خارج و بارشها بصورت رگباری تا چهارشنبه ادامه دارد.
رئیس هواشناسی قوچان افزود: برای روز عیدفطر نیز با عنایت به ذات اینگونه سامانهها، پیشبینی میکنیم در بعدازظهر بارشهایی بصورت پراکنده داشته باشیم.
وی گفت: سیستم بارشی از روز گذشته در شهرستان قوچان مستقر شده و تا روز چهارشنبه نیز ادامه خواهد داشت.
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