فرج‌الله شکوهی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که طی ساعاتی از ظهر تا اوایل شب در روزهای دو شنبه تا چهارشنبه سرعت وزش باد شمال غربی در سواحل و فراساحل جنوبی استان تشدید شود و به بیش از ۶۰ کیلومتر در ساعت برسد.

وی با اشاره به تأثیر این سیستم در سواحل و فراساحل جنوبی استان بوشهر از وزش باد نسبتاً شدید تا شدید شمال غربی گاهی بیش از ۶۰ کیلومتر در ساعت عمدتاً در ساعات ظهر تا اوایل شب، افزایش ارتفاع موج و تلاطم دریا خبر داد.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر از اختلال در ترددها و فعالیت‌های دریایی خلیج فارس خبر داد و بیان کرد: خطر غرق شدن شناورها بویژه شناورهای سبک و نیمه سنگین، پاره شدن تورهای صیادی، خطر غرق شدن شناگران، خطر خسارت به تأسیسات ساحلی و فراساحلی وجود دارد.

وی افزود: توصیه می‌شود که از ترددهای دریایی بویژه تردد شناورهای سبک و نیمه سنگین و قایق‌های صیادی و تفریحی در سواحل و فراساحل مرکزی و جنوبی استان بوشهر پرهیز شود.

شکوهی‌پور با تاکید بر لزوم ممنوعیت شنا در سواحل استان بوشهر اضافه کرد: انتظار می‌رود که تمهیدات لازم برای پیشگیری از هر گونه خسارت احتمالی اندیشیده شود.

وی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود طی این مدت با نفوذ گرد و غبار از مناطق همجوار و همچنین تشکیل گرد و خاک در برخی مناطق مستعد استان، دید افقی و کیفیت هوا کاهش می‌یابد.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر تاکید کرد: آسمان استان بوشهر صاف تا کمی ابری همراه با گردوغبار و کاهش دید، طی ساعاتی از ظهر تا اوایل شب همراه با وزش باد و خیزش گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: جهت وزش باد شمال غربی تا غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۶ گاهی ۴۰ کیلومتر در ساعت، طی ساعاتی از ظهر تا اواسط شب با سرعت ۱۸ تا ۴۶ و در سواحل جنوبی گاهی بیش از ۶۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

شکوهی‌پور ادامه داد: ارتفاع موج دریا در سواحل شمالی ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی ۱۵۰ سانتیمتر، در سواحل مرکزی ۹۰ تا ۱۵۰ و در سواحل جنوبی ۹۰ تا ۱۸۰ گاهی ۲۱۰ سانتیمتر خواهد بود.