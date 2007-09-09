تعداد واحدهای صنفی پنج درصد رشد یافته است

معاون بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی استان کرمان در گفتگو با مهر اظهار داشت: در سطح استان کرمان بیش از70 هزار و 300 واحد صنفی وجود دارد که از این تعداد 42 هزار واحد صنفی در مناطق شهری و 21 هزار واحد در مناطق روستایی و بخش ها فعالیت دارند.
مصطفی زریسفی تصریح کرد: هدف از راه اندازی واحدهای صنفی کاهش نرخ بیکاری در استان است.
وی عنوان کرد: 40 درصد واحدهای صنفی در بخش تولیدی، خدماتی و فنی و 60 درصد آن در بخش توزیعی مشغول به کار هستند که این اصناف در قالب 324 اتحادیه صنفی و 11 مجمع امور صنفی سازماندهی می شوند.
زریسفی خاطر نشان کرد: به علت ساده بودن شرایط ورود واحدهای صنفی به بازار و همچنین آزاد بودن قانون صنفی و صدور پروانه کسب برای متقاضیان واجد شرایط، تعداد واحدهای موجود از حد متعارف بیشتر شده به طوری که در حال حاضر در سطح واحدهای صنفی به خصوص صنوف توزیعی و خدماتی با تورم روبرو هستیم.
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