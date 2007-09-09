تعداد واحدهای صنفی پنج درصد رشد یافته است

معاون بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی استان کرمان در گفتگو با مهر اظهار داشت : در سطح استان کرمان بیش از 70 هزار و 300 واحد صنفی وجود دارد که از این تعداد 42 هزار واحد صنفی در مناطق شهری و 21 هزار واحد در مناطق روستایی و بخش ها فعالیت دارند .

مصطفی زریسفی تصریح کرد : هدف از راه اندازی واحدهای صنفی کاهش نرخ بیکاری در استان است .

وی عنوان کرد : 40 درصد واحدهای صنفی در بخش تولیدی، خدماتی و فنی و 60 درصد آن در بخش توزیعی مشغول به کار هستند که این اصناف در قالب 324 اتحادیه صنفی و 11 مجمع امور صنفی سازماندهی می شوند .