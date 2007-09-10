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۱۹ شهریور ۱۳۸۶، ۹:۰۵

مساجد بم تا پایان امسال ساخته می شوند

کرمان - خبرگزاری مهر: نیمی از مساجد بم بازسازی شده و مساجد باقی مانده تا پایان سال جاری در این شهرستان به بهره برداری می رسد.

مجری طرح بازسازی مساجد و اماکن متبرکه شهرستان بم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مطالعات، طراحی و بازسازی مساجد بم  اواخر سال 84 به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محول شد و عملیات طراحی این مساجد از حدود یک سال و نیم گذشته آغاز شده است.

محمد علی وجدانی با اشاره به افتتاح 10 مسجد در ماه های اخیر افزود: عملیات اجرایی 10 باب مسجد و دو باب بقعه امامزاده تکمیل شده که بهره برداری از سه باب مسجد صورت گرفته و بقیه نیز به زودی آغاز می شود.

وی خاطرنشان کرد: زیر بنای مساجد بهره برداری شده، چهار هزار و 150 متر مربع با 17هزار متر محوطه سازی است که با اعتبار بالغ بر دو میلیارد و 990 میلیون تومان ساخته شده اند.

وجدانی یادآور شد: مساجد باقی مانده این شهرستان نیز بین 20 تا 80 درصد پیشرفت کار دارند که بر اساس برنامه زمانبندی تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

کد مطلب 548110

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