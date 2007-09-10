مساجد بم تا پایان امسال ساخته می شوند

مجری طرح بازسازی مساجد و اماکن متبرکه شهرستان بم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : مطالعات، طراحی و بازسازی مساجد بم اواخر سال 84 به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محول شد و عملیات طراحی این مساجد از حدود یک سال و نیم گذشته آغاز شده است .

محمد علی وجدانی با اشاره به افتتاح 10 مسجد در ماه های اخیر افزود : عملیات اجرایی 10 باب مسجد و دو باب بقعه امامزاده تکمیل شده که بهره برداری از سه باب مسجد صورت گرفته و بقیه نیز به زودی آغاز می شود .

وی خاطرنشان کرد : زیر بنای مساجد بهره برداری شده، چهار هزار و 150 متر مربع با 17 هزار متر محوطه سازی است که با اعتبار بالغ بر دو میلیارد و 990 میلیون تومان ساخته شده اند.