جزئیات مکانیزم تبدیل اصوات به پیام های عصبی ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شناخت این مسئله که مبدل گوش انسان چگونه عمل می کند، از دیرباز مورد توجه دانشمندان بوده است. اکنون پاسخ این سوال را گروهی از محققان موسسه ملی ناشنوایی و و دیگر آشفتگی های ارتباطی و موسسه تحقیقاتی اسکریپس در مطالعاتی که درخصوص اختلالات شنوایی انجام دادند، کشف کرده و مکانیزم تبدیل لرزش های مکانیکی را به ضربان های نورونی شناسایی کردند.

نتایج این تحقیقات که در مجله علمی "نیچر" منتشر شده است، نشان می دهد که صداهای به شکل لرزش به بخشی از گوش داخلی که "حلزون گوش" نام دارد، منتقل می شود. حلزون گوش مقر سلولهای مژک داری است که توسط درک کننده های صوتی عمل می کنند.

در این منطقه، بین مژک های مجاور اتصالات میکروسکوپی برقرار می شود که به آنها "زنجیره های نوک دار" گفته می شود.

اکنون این محققان نشان داده اند که زنجیره های نوک دار از دو مولکول بزرگ پروتئینی ساخته شده اند. این پروتئین ها که "کادرین 23"(CDH23) و "پروتوکادرین 15"(PCDH15) نام دارند، در انتهای دو مژک قرار می گیرند.

بنابراین دو پروتئین وقتی که دو مژک به یکدیگر نزدیک می شوند یک لایه تماس تشکیل می دهند.

لرزش صوتی باعث ایجاد لرزه های کششی این زنجیره های نوک دار می شود و پروتئین ها با ساخت ضربان های نورونی منتهی به مغز، کانال های عبور یون های میان سلولها را باز می کنند.

دانشمندان به منظور مشاهده دقیق جزئیات واکنش میان این دو پروتئین، این فرایند را در آزمایشگاه بازسازی کردند. در این بازسازی مشاهده شد که این پروتئین ها یون های کلسیم را عبور می دهند. جهش این پروتئین ها سندروم های مختلفی از جمله ناشنوایی را موجب می شود.