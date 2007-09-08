به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله اکبر هاشمی رفسنجانی صبح شنبه در بیت آیتالله علی مشکینی رئیس فقید مجلس خبرگان حضور یافت و با قرائت فاتحه یاد و خاطره ایشان را گرامی داشت.
آیتالله هاشمی رفسنجانی در این دیدار با اشاره به ویژگیهای برجسته آیتالله علی مشکینی گفت: ایشان از پایههای آبادی قم بودند که جای وی خالی است.
رئیس مجلس خبرگان با اشاره به آثار به جای مانده از آیتالله مشکینی تصریح کرد: این عالم فرزانه یادگاریهای زیادی از خودبه جای گذاشتند که همگان از آنها استفاده میکنند.
در ادامه این دیدار ، حجت الاسلام حسین مشکینی فرزند مرحوم آیتالله مشکینی گزارشی از انتشار آخرین آثار آیتالله مشکینی را ارائه کرد.
قرار است تا ساعتی دیگر آیتالله هاشمی رفسنجانی در ادامه سفر خود به استان قم در جمع مبلغان ویژه ماه مبارک رمضان سخنرانی کند.
آیتالله هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان در بیت مرحوم آیتالله علی مشکینی رییس فقید مجلس خبرگان رهبری حضور یافت.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله اکبر هاشمی رفسنجانی صبح شنبه در بیت آیتالله علی مشکینی رئیس فقید مجلس خبرگان حضور یافت و با قرائت فاتحه یاد و خاطره ایشان را گرامی داشت.
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