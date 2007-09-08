افزایش شمار دانشجویان بین المللی هلند

به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر بالغ بر 49 هزار و 750 دانشجوی بین المللی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی هلند مشغول به تحصیل هستند که در مقایسه با سال گشذته تحصیلی رشد 1250 نفری را نشان می دهد.

بر اساس آمارهای موجود، بالغ بر 37 هزار تن از این دانشجویان در دانشگاهها و برنامه های مطالعاتی دولتی یا با حمایت های دولتی هلند ثبت نام کرده اند.

هلند در حالی پذیرای این شمار از دانشجویان بین المللی در بخش های دولتی آموزش عالی خود است که آلمان از این جهت با پذیرایی از 35 درصد از دانشجویان خارجی خود در بخش های دولتی آموزش عالی در رتبه نخست جهان قرار داشته و پس از آن چین و بلژیک قرار دارند.