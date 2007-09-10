اغلب افراد خشن در کودکی مورد سوء استفاده قرار گرفته اند

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه کلمبیا دریافته اند، کودکانی که شاهد خشونت و بدرفتاری میان اعضای خانواده هستند، احتمالا در بزرگسالی دست به خشونت می زنند.همچنین احتمال گرایش به خشونت و احتمال بروز ناهنجاری های رفتاری در بزرگسالانی که در دوره کودکی مورد بدرفتاری و سوء استفاده قرار گرفته اند بیشتر است.

افراط در تنبیه کودک نیز عامل دیگری است که به این ناهنجاری ها دامن می زند.محققان دانشگاه کلمبیا برای انجام این مطالعه زندگی 540 کودک را پس از سال 1975 برای 20 سال مورد بررسی قرار دادند.

در سال های 1983، تا 1986 و همچنین در سال های 1991 تا 1993 با این کودکان و مادران آنها مصاحبه شد.سپس با ارسال پرسشنامه ای در سال 1999 از آنها درخواست شد تحولات اخیر زندگی خود را، از جمله سوابق کاری، سوابق پرخاشگری و سوابق هرگونه رابطه، از جمله روابط همراه با خشونت را شرح دهند.

نتیجه اینکه اگر کسی در کودکی مورد ضرب و شتم والدین قرار گیرد، احتمال آنکه در بزرگسالی خشونت را راه حل مشکلات بداند در او افزایش می یابد. همچنین مشخص شده که مشاهده رفتار خشن میان پدر و مادر مهم ترین عامل گرایش افراد در بزرگسالی به اعمال خشونت علیه همسر است.