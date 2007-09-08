به گزارش خبرنگار مهر، سخنگوی شورای نگهبان در ادامه نشست خبری امروز خود در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید وزیر کشور از قطعی شدن برگزاری انتخابات مجلس هشتم به صورت رایانه ای خبر داده است، آیا برگزاری انتخابات به صورت مکانیزه قطعی شده یا خیر، که وی گفت: از جلسه گذشته ای که بنده در حضور شما بودم هیچگونه تامل خاص دیگری در این خصوص صورت نگرفته و ما نیز گزارش جدیدی از وزارت کشور دریافت نکرده ایم و منتظر ارسال دستورالعمل این وزارتخانه هستیم تا درجلسه شورا مطرح و مورد بررسی کارشناسان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه تا کنون تحول خاصی از سوی وزارت کشور در بحث برگزاری انتخابات به صورت ریانه ای صورت نگرفته است ، گفت: تا زمانی که ما از نوع روش و طرح های وزارت کشور مطمئن نباشیم، نمی توانیم قولی در جهت برگزاری انتخابات به صورت رایانه ای بدهیم.

کدخدایی در پاسخ به این سئوال که اگر عضویت در شورای نگهبان شغل محسوب نمی شود ، چرا این شورا دارای ردیف بودجه‌ای است گفت: اگر بخواهیم بحث حقوقی داشته باشیم باید بگویم که عضویت در شورای نگهبان شغل نیست، چون طبق برداشت اعضای شورای نگهبان از اصل 141 قانون اساسی و نیز رویه 27 سال گذشته، عضویت در این شورا شغل محسوب نمی شود.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: چنانچه اعضای شورای نگهبان نسبت به این موضوع قانع شوند عضویت دراین شورا شغل محسوب می شود، اما تا کنون به این نتیجه نرسیده ایم.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص تعیین تکلیف لایحه جامع مدیریت خدمات کشوری، گفت: ما یک جلسه مشترک با رئیس مجلس و برخی نمایندگان، رئیس جمهور و برخی وزرای دولت و نیز دبیر شورای نگهبان و اعضای این شورا داشتیم و طی آن قرار شد که دولت و مجلس کارشناسی بیشتری در این خصوص داشته باشند و پیشنهاد شد جلسه دیگری بین دولت و مجلس برگزا رشود.

کدخدایی گفت: بنده شنیده ام که رئیس جمهور مواردی را خطاب به رئیس مجلس اعلام کرده که حاکی از بررسی های کارشناسانه دولت در این لایحه است و ما منتظر نظر مجلس و مصوبه آنها هستیم.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: این شورا برای هماهنگی بین دو قوه مجریه و مقننه با آنها در خصوص لایحه مدیریت خدمات کشوری همکاری دارد اما به لحاظ قانونی این مصوبه هم اکنون در اختیار مجلس است.

وی در خصوص نگرانی اصلاح طلبان از رد صلاحیت کاندیداهایشان نیز گفت: بنده نباید پاسخگوی این سئوال باشم ولی اگر این نگرانی وجود داشته باشد، باید بگویم که بی مورد و بی جهت است.

کدخدایی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه احزاب غیر قانونی در کشور کدام احزاب هستند، گفت: در خصوص احزاب غیرقانونی آنچه در قانون انتخابات آمده مربوط به هواداری، عضویت و طرفداری در این احزاب است که موجب محرومیت اعضای آن از عضویت در نهادهای کشور می شود.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: مصادیق احزاب غیر قانونی را نیز محاکم قانونی و مجلس مشخص کرده که شورای نگهبان بر اساس آن عمل می کند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا مجلس خبرگان رهبری می تواند نسبت به نظارت استصوابی شورای نگهبان اعمال نظر کند ، گفت: به موجب قانون مجلس و تفسیر اعضای شورای نگهبان از قانون اساسی نظارت استصوابی از سوی شورای نگهبان امری کاملا قانونی است و بنابراین تا قانون مصوب مجلس و تفسیر شورای نگهبان وجود دارد این نظارت استصوابی نیز وجود خواهد داشت.