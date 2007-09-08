دستگیری عاملان توزیع سیمان در یکی از ادارات آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی صبح امروز در گفتگو با خبرنگاران تصریح کرد : این افراد که تعداد آنها پنج نفر است شش هزار و 564 تن سیمان دولتی را به صورت آزاد و غیرقانونی در بازار به فروش رسانده اند.

یحیی عماری افزود : این افراد به انفصال از خدمات دولتی و پرداخت 10 میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شده اند.

وی از ورود دو هزار و یک پرونده در زمینه مواد سوختی در پنج ماهه اول سال جاری به تعزیرات حکومتی استان خبر داد و افزود: از این تعداد هزار و 955 پرونده که از صاحبان آنها دو میلیون و 352 هزار و 644 لیتر انواع مواد سوختی کشف و ضبط شده مختومه اعلام شده است.

همچنین معاون نظارت وبازرسی سازمان بازرگانی آذربایجان غربی هم در خصوص نظارت بر عرضه سیمان در استان به خبرنگار مهر در ارومیه گفت: از اوایل شهریور ماه سالجاری با دستور استاندار علاوه بر اکیپ های نظارتی توسط سازمان بازرسی سه اکیپ مشترک با همکاری تعزیرات حکومتی ، فرماندهی انتظامی استان و سازمان بازرگانی استان تشکیل شده است که شبانه روز در حال بازرسی از اماکن عرضه سیمان در سطح شهرستان ارومیه هستند.

محمد دهقان ادامه داد: در سطح شهرهای استان نیز یک اکیپ مشترک به همراه واحدهای بازرسی سازمان بازرسی بر عرضه سیمان نظارت دارند.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا طی دو هفته گذشته دراین خصوص 31پرونده تخلف تشکیل و600 تن سیمان درارومیه ، از متخلفان کشف وضبط وپس از صدور حکم به شبکه عرضه مرکزی تحویل داده شده است.

دهقان یادآورشد: هم اکنون در زمینه سیمان هیچ کمبودی وجود ندارد وتنها در بخش سیمان مردمی احساس کمبود وجود دارد که دراین خصوص سه هزار و 500 تن علاوه برسهمیه استان توسط مسئولان سازمان بزرسی برای تامین نیاز مردم خریداری شده است که به زودی وارد شبکه عرضه خواهد شد.

وی همچنین اضافه کرد: از اواخر مرداده ماه برای جبران پیشبینی کمبود سیمان دراستان نیز سه هزار و 500 تن سیمان اردبیل ، چهار هزار تن سیمان آبیک و 20 هزار تن کلینگر از فیروز کوه توسط مسئولان استان خریداری شده است که هم اکنون در حال حمل به استان است.