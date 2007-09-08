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۱۷ شهریور ۱۳۸۶، ۱۸:۰۵

دستگیری عاملان توزیع سیمان در یکی از ادارات آذربایجان غربی

دستگیری عاملان توزیع سیمان در یکی از ادارات آذربایجان غربی

ارومیه - خبرگزاری مهر: عاملان توزیع سیمان یکی از ادارات آذربایجان غربی که خارج از شبکه اقدام به فروش سیمان می کردند، دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی صبح امروز در گفتگو با خبرنگاران تصریح کرد : این افراد که تعداد آنها پنج نفر است شش هزار و 564 تن سیمان دولتی را به صورت آزاد و غیرقانونی در بازار به فروش رسانده اند.

یحیی عماری افزود : این افراد به انفصال از خدمات دولتی و پرداخت 10 میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شده اند.

وی از ورود دو هزار و یک پرونده در زمینه مواد سوختی در پنج ماهه اول سال جاری به تعزیرات حکومتی استان خبر داد و افزود: از این تعداد هزار و 955 پرونده که از صاحبان آنها دو میلیون و 352 هزار و 644 لیتر انواع مواد سوختی کشف و ضبط شده مختومه اعلام شده است.

همچنین معاون نظارت وبازرسی سازمان بازرگانی آذربایجان غربی هم در خصوص نظارت بر عرضه سیمان در استان به خبرنگار مهر در ارومیه گفت: از اوایل شهریور ماه سالجاری با دستور استاندار علاوه بر اکیپ های نظارتی توسط سازمان بازرسی سه اکیپ مشترک با همکاری تعزیرات حکومتی ، فرماندهی انتظامی استان و سازمان بازرگانی استان تشکیل شده است که شبانه روز در حال بازرسی از اماکن عرضه سیمان در سطح شهرستان ارومیه  هستند.

محمد دهقان ادامه داد: در سطح شهرهای استان نیز یک اکیپ مشترک به همراه واحدهای بازرسی سازمان بازرسی بر عرضه سیمان نظارت دارند.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا طی دو هفته گذشته دراین خصوص 31پرونده تخلف تشکیل و600 تن سیمان  درارومیه ، از متخلفان کشف وضبط وپس از صدور حکم به شبکه عرضه مرکزی تحویل داده شده است.

دهقان یادآورشد: هم اکنون در زمینه سیمان هیچ کمبودی وجود ندارد وتنها در بخش سیمان مردمی احساس کمبود وجود دارد که دراین خصوص سه هزار و 500 تن علاوه برسهمیه استان توسط مسئولان سازمان بزرسی برای تامین نیاز مردم خریداری شده است که به زودی وارد شبکه عرضه خواهد شد.

وی همچنین اضافه کرد: از اواخر مرداده ماه برای جبران پیشبینی کمبود سیمان دراستان نیز سه هزار و 500 تن سیمان اردبیل ، چهار هزار تن سیمان آبیک و 20 هزار تن کلینگر از فیروز کوه توسط مسئولان استان خریداری شده است که هم اکنون در حال حمل به استان است.

کد مطلب 548144

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