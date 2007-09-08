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۱۷ شهریور ۱۳۸۶، ۱۰:۵۸

سعید ابوطالب :

جشنواره مطبوعات به مطبوعه ای جایزه دهد که قدرت نقدش بیشتر است

جشنواره مطبوعات به مطبوعه ای جایزه دهد که قدرت نقدش بیشتر است

سعید ابوطالب عضو کمیسیون فرهنگی مجلس معتقد است: در جشنواره مطبوعات به مطبوعه ای باید جایزه دهند که قدرت نقدش از همه بیشتر است؛ یعنی آن کسی که صریح تر، علمی تر و منطقی تر از همه نقد می کند باید قدردانی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره مطبوعات، سعید ابوطالب عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: چنانچه بخواهیم جشنواره مطبوعات پررونقی داشته باشیم و در این راستا به ارباب جراید کمک کرده باشیم باید حداقل بستر را برای حضور آزاد و همه جانبه رسانه ها و مطبوعات به وجود آوریم.

سعید ابوطالب نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درخصوص اهمیت برگزاری این گونه جشنواره ها اظهار داشت: امسال اتفاقا جشنواره مطبوعات به دلیل تصویب برخی آیین نامه ها توسط دولت خصوصا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود.

وی با بیان این نکته که وضعیت ما در عرصه مطبوعات از نظر تاریخی خوب نیست، گفت: ما واقعا مطبوعه حرفه ای و تخصصی کم داریم البته اگر نگوییم نداریم، خیلی از این روزنامه ها که چاپ می شوند بولتن هستند و بسیاری از آنها به صورت مجموعه نوشته ای که دور هم جمع کرده اند و توسط یک سری نویسنده که ممکن است نه روزنامه نگار و نه خبرنگار باشند نگاشته شده اند، شکل یافته اند.

ابوطالب افزود: با توجه به سابقه انقلاب اسلامی و پیش از آن که آزادی های مطبوعاتی پس از انقلاب مشروطه ایجاد شد، وضعیت فعلی ما به این سابقه بلندمدت نمی خورد و متاسفانه ما هنوز در این عرصه خیلی کوتاه قد هستیم. ما باید عرصه مطبوعات را حرفه ای و تخصصی کنیم و کار مطبوعات را هم به اصناف واگذاریم، یعنی اجازه دهیم اهالی مطبوعات مانند یک صنف مستقل اجازه فعالیت داشته باشند و اظهارنظر در حوزه شان کنند و در حوزه قانون گذاری و اجرا نیز از آنها مشورت گرفته شود.

وی اضافه کرد: من معتقدم که ما چون به برکت انقلاب اسلامی در حال تجربه آزادی و مردم سالاری دینی هستیم و یکی از نهادهایی که بیش از همه در این مقوله درگیر است و در این مسیر بعضاً به خطا نیز می رود رسانه ها و مطبوعات هستند، بنابراین نباید اشتباهات اینها را با برخوردهای انسدادی و چکشی حل کرد.

ابوطالب تاکید کرد: در جشنواره مطبوعات، مدال افتخار یا جایزه باید به کسی داده شود که قابلیت، توان، شجاعت و صراحت نقد منصفانه را داشته باشد.

کد مطلب 548145

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