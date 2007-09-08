صنعت مس به شخصیت تیمی رسیده است

سرمربی تیم صنعت مس پس از دیدار دیروز مقابل استقلال اهواز در گفتگو با مهر اظهار داشت: یکی از دلایل پیروزی تیمش را حمایت پرشور هواداران دانست .
فرهاد کاظمی با ابراز رضایت از بازی خود و هدفمند بازیکنان صنعت مس افزود: تیم ما به شخصیت تیمی خود رسیده است و با رفع برخی از نقاط ضعف رسیدن به هماهنگی بیشتر، مطمئنا در دیدار های آتی، عملکرد به مراتب بهتری خواهند داشت.
وی در مورد خوب بازی نکردن مهاجم برزیلی صنعت مس عنوان کرد: پائولو داسیلوا نمی تواند کارائی خود را در چمن مصنوعی نشان دهد وبرای رفع این مورد به زمان نیاز دارد و امیدوارم استادیوم امام علی (ع) شهر کرمان هر چه زودتر مورد بهره برداری قرار گیرد تا مشکلات ما در زمین چمن مصنوعی برطرف شود.
فرهاد کاظمی با تشکر از حمایت هواداران صنعت مس در بازی دیروز گفت: هواداران پرشور تیم ما در این بازی سنگ تمام گذاشتند و خوشحالم که با کسب این پیروزی به نوعی پاسخگوی حمایت این عزیزان بودیم.
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