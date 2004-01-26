صدام به 270 شخصيت از 4 قاره جهان رشوه داده است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه القبس كويت، عبدالصاحب سلمان قطب كفيل سابق وزارت نفت عراق گفت كشورش اين 270 شخصيت سياسي، حزبي، پارلماني ، وزارتي و مطبوعاتي را كه از رژيم صدام ، ميليون ها بشكه نفت را به عنوان رشوه دريافت مي كردند، تحت پيگرد قرارخواهد داد.

به گفته وي ، دولت عراق از پليس بين الملل " اينترپل" براي استرداد اموال ملت عراق از اين رشوه خواران استمداد خواهد طلبيد.

اشخاصي كه از صدام رشوه مي گرفتند از 16 كشور عربي، 17 كشور اروپايي ، 9 كشور آسيايي و 4 كشور آفريقايي و نيز كشورهايي از آمريكاي لاتين و آمريكاي شمالي هستند.

كفيل سابق وزارت نفت عراق از وجود اسناد و مداركي خبر داد كه ثابت مي كند شمار زيادي از مسوولين و سياستمداران و روزنامه نگاران عرب و نيز شركت ها و سازمان هايي در نقاط مختلف جهان هديه هاي نفتي از صدام ديكتاتور سابق عراق دريافت مي كردند.

به گفته وي ، اين اشخاص و شركت ها در مقابل تبليغ براي رژيم صدام ، اين رشوه ها را از صدام يا پسرانش عدي و قصي دريافت مي كردند.

قطب افزود: وزارت نفت در زماني مناسب اقدام به افشاي نام اين افراد خواهد كرد و آنها را تحت پيگرد قضائي قرار خواهد داد.

روزنامه "المدي" عراق نيز ليست برخي از افراد و شركت هايي را كه از صدام رشوه دريافت مي كردند منتشر كرده است .

به نوشته اين روزنامه، اشخاصي كه چنين هديه هاي نفتي را از صدام يا دو پسرش عدي و قصي دريافت مي كردند ، فورا آن را به شركت هاي نفتي مي فروختند.

به نوشته روزنامه المدي ، 14 شخصيت از لبنان از جمله فرزند اميل لحود رئيس جمهور كنوني لبنان، نجاح واكم نماينده سابق مجلس و فيصل درنيقه وزير سابق لبناني، 14 اردني ازجمله توجان الفيصل نماينده سابق مجلس اردن و ليث شيبلات معارض دولت و فخري قعوار نويسنده اردني و سالم النحاص دبير كل حزب مردم دمكرات اردن، 11 مصري ازجمله خالد پسر جمال عبدالناصر رئيس جمهور اسبق مصر و 14 سوري از جمله فراس پسر مصطفي طلاس وزير دفاع سوريه از صدام رشوه دريافت مي كردند تا براي رژيمش تبليغ كنند.

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