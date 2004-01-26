دستگاههاي دولتي دانشجويان ممتاز را استخدام مي كنند

سيد احمد طباطبايي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: براساس بخشنامه سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور دستگاههاي دولتي موظف هستند افراد نخبه وهمچنين دانشجويان ممتاز وكساني كه در المپيادها رتبه هاي برتر را كسب كرده اند بدون هيچ آزموني استخدام كنند.

وي افزود: همچنين كساني كه مدرك فوق ليسانس ودكتري دارند ودر بدو ورود به دانشگاه دررشته علوم رياضي داراي رتبه زير 800 ، علوم تجربي زير 400، علوم انساني زير 2400 وهنر زير 160 بودند وهمچنين فارغ التصيلان رتبه هاي اول تا سوم دانشگاهي مي توانند به راحتي جذب سازمانهاي دولتي شوند.

مدير كل آموزش سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشورتاكيد كرد: بسياري از جوانان فارغ التحصيل دانشگاهي حاضر نيستند در استانهاي محروم كشور مشغول به كار شوند به همين دليل در برخي از استانها مانند سيستان وبلوچستان و.. تعداد رشته هاي شغلي زياد است اما تقاضاي كمي از سوي جوانان صورت مي گيرد.

وي خاطر نشان كرد : در سال گذشته نيز 30 هزار نفر از 90 هزار نفري كه درآزمون استخدامي ادواري پذيرفته شدند ، براي كسب شغل اصلا به مراكز وسازمانها مراجعه نكرده اند.