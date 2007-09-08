محمدرضا حاجیان در گفتگو با مهر در خصوص افزایش نرخ رشد تورم طی ماه های اخیر گفت: سال گذشته به دلیل کسری بودجه بالا و برداشت های مکرر از حساب ذخیره ارزی رشد نقدینگی کشور به 39 درصد رسیده بود.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه این رشد بسیار بالا است، تصریح کرد: همواره آثار تورمی رشد بالای نقدینگی متعاقب آن در اقتصادی ظاهر می شود.

به گفته وی متغیرهای پولی در کشور با یک وقفه ای در اقتصاد عمل می کند و این وقفه باعث می شود، آثار نقدینگی سال گذشته در سال جاری نمایان شود.

حاجیان اظهارداشت: البته سیاست های انقباضی بودجه ای که دولت در سه ماهه ابتدای سال جاری در نظر گرفته و تاکنون نیز اجرا کرده است، اگر ادامه یابد، رشد نقدینگی و تورم محدودتری خواهیم داشت.

به گزارش مهر، نرخ تورم در فروردین ‌ماه امسال 12.8، در اردیبهشت ‌ماه 13.6، در خرداد ماه 14.2، در تیرماه 14.8 و در پایان مرداد ماه سال جاری به 4/15 درصد بود.