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۱۷ شهریور ۱۳۸۶، ۱۱:۳۳

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی : سیاست انقباضی بودجه‌ای رشد تورم را کندتر می‌کند

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی : سیاست انقباضی بودجه‌ای رشد تورم را کندتر می‌کند

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی مهمترین دلیل افزایش نرخ تورم در سال جاری را رشد بالای نقدینگی در سال گذشته اعلام کرد و گفت: با ادامه سیاست‌های انقباضی بودجه‌ای، رشد نقدینگی و تورم محدودتر خواهد شد.

محمدرضا حاجیان در گفتگو با مهر در خصوص افزایش نرخ رشد تورم طی ماه های اخیر گفت: سال گذشته به دلیل کسری بودجه بالا و برداشت های مکرر از حساب ذخیره ارزی رشد نقدینگی کشور به 39 درصد رسیده بود.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه این رشد بسیار بالا است، تصریح کرد: همواره آثار تورمی رشد بالای نقدینگی متعاقب آن در اقتصادی ظاهر می شود.

به گفته وی متغیرهای پولی در کشور با یک وقفه ای در اقتصاد عمل می کند و این وقفه باعث می شود، آثار نقدینگی سال گذشته در سال جاری نمایان شود.

حاجیان اظهارداشت: البته سیاست های انقباضی بودجه ای که دولت در سه ماهه ابتدای سال جاری در نظر گرفته و تاکنون نیز اجرا کرده است، اگر ادامه یابد، رشد نقدینگی و تورم محدودتری خواهیم داشت.

به گزارش مهر، نرخ تورم در فروردین ‌ماه امسال 12.8، در اردیبهشت ‌ماه 13.6، در خرداد ماه 14.2، در تیرماه 14.8  و در پایان مرداد ماه سال جاری به 4/15 درصد بود.

 

کد مطلب 548171

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