"تار یحیی" تاریخ معاصر ایران را روایت می کند

کیوان امجدیان - نویسنده - درباره این کتاب به خبرنگار مهرگفت: رمان "تار یحیی" اثری است که مقاطع مختلف سده اخیر از جمله وقایع 15 خرداد، دوران پیروزی انقلاب اسلامی، هشت سال دفاع مقدس و زمان حال را در بر می گیرد.

وی افزود: ماجرای رمان از ساختن یک تار به دست میرزا یحیی تارساز برای یکی از یاران میرزا کوچک خان جنگلی آغاز می شود و تا چهار مقطعی که به آن اشاره کردم ادامه می یابد؛ به گونه ای که دست به دست چرخیدن این تار در دوران مختلف و به دست آدم های متفاوت حوادث زیادی می آفریند.

رمان "تار یحیی" که در حال حاضر مراحل بازنویسی را می گذراند، قرار است در طول امسال منتشر شود.

"عجیب ترین سفر" (نشر تربیت) برای کودکان که چندی پیش به وسیله نشر افق منتشر شد از تازه ترین فعالیت های تالیفی کیوان امجدیان به شمار می رود.