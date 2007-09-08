بوش باید به پرسش هایی درباره عراق پاسخ دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز در شماره امروز خود به تحلیل آخرین تحولات عراق پرداخت و نوشت : برای چندین ماه تحلیلگران و منتقدان دولت بوش از استراتژی بوش برای عراق که شامل افزایش شمار نیروهای آمریکایی در عراق بود انتقاد کرده ومی گفتند چگونه ممکن است چنین استراتژی درعراق نتیجه دهد؟ اما آماری که ارتش آمریکا از اوضاع عراق و به ویژه بغداد ارائه می دهد؛ نشانگر کاهش نسبی در میزان خشونت های موجود در بغداد است، اما با این حال هنوز پرسش های درباره عراق مطرح است که بوش باید پیش از اتخاذ هر تصمیمی درباره عراق به آنها پاسخ بگوید، پرسش هایی از قبیل :

- آیا میزان خشونت ها تا حدی کاهش یافته که نظامیان آمریکایی بتوانند در ماه های آینده عراق را ترک کنند؟

- با نزدیک شدن به ماه رمضان آیا کاهش سطح خشونت ها ادامه خواهد داشت یا خیر؟ درسال های گذشته در این ماه (رمضان ) میزان خشونت ها در عراق افزایش می یافت.

- آیا این کاهش در سطح خشونت ها می تواند منجر به تسریع روند آشتی ملی در عراق شود؟

- آیا سطح خشونت ها با خروج نیروهای آمریکایی از عراق بازهم کاهش می یابد و یا اینکه، با انتقال کنترل نقاط مختلف عراق به نیروهای این کشور باید منتظر افزایش سطح خشونت ها بود؟

در این میان منتقدین دولت بوش، به گزارش هفته گذشته اداره حسابرسی دولت آمریکا درباره عراق که در بخشی از آن اعلام شده بود:"هنوز به طور قطع نمی توان گفت که خشونت ها درعراق کاهش یافته" اشاره کرده و می گویند : چرا گزارش ارتش و اداره حسابرسی درباره اوضاع عراق با هم متفاوت است؟

این پرسش ها در حالی مطرح می شوند که هفته آینده ژنرال "پتریوس" فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق و "رایان کروکر" سفیر آمریکا در بغداد گزارش خود از روند تحولات عراق و تاثیر افزایش شمار نیروها بر تحولات این کشور را به کنگره آمریکا ارائه می کنند و به احتمال زیاد استراتژی جدید بوش در قبال عراق بر پایه این گزارش شکل می گیرد.