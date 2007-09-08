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۱۷ شهریور ۱۳۸۶، ۱۷:۰۱

رئیس هواپیمایی کشور:

تاخیر پرواز در تابستان قابل قبول است

رئیس سازمان هواپیمایی کشور گفت: در فصل تابستان عوامل بسیاری باعث تاخیر در پرواز است.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حسین خانلری ظهر امروز در حاشیه دومین اجلاس روسای هواپیمایی کشوری کشورهای عضو D8 در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در تابستان امسال مسائلی چون سهمیه بندی بنزین، محدودیت ها و ... از جمله عوامل تاخیر در پروازها در کشور بود.

وی خاطرنشان کرد : برخی از عوامل باعث به وجود آمدن تاخیر در کشور می شود که نمی توان آنها را از میان برد و یک امر کاملا طبیعی است.

این مقام مسئول همچنین تاکید کرد : سازمان هواپیمایی کشور در صدد برطرف کردن این تاخیرهاست و تلاشهایی در این عرصه در حال انجام است و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد کاهش تاخیر در پروازها باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون اهمیت برگزاری این همایش بیان داشت : بر هیچ کشوری پوشیده نیست که امنیت در پرواز یکی از مباحث مهم به حساب می رود زیرا با جان مسافر ارتباط دارد لذا ایران میزبان دومین اجلاس در اصفهان شد.

معاون وزیر کشور در بخش پایانی سخنان خود گفت: در این اجلاس در نظر داریم تا به یک ادبیات مشترک میان کشورهای عضو D8 برسیم و یک موافقتنامه مشترک در حمل و نقل حاصل این اجلاسیه باشد.

کد مطلب 548183

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