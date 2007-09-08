تاخیر پرواز در تابستان قابل قبول است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حسین خانلری ظهر امروز در حاشیه دومین اجلاس روسای هواپیمایی کشوری کشورهای عضو D 8 در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در تابستان امسال مسائلی چون سهمیه بندی بنزین، محدودیت ها و ... از جمله عوامل تاخیر در پروازها در کشور بود .

وی خاطرنشان کرد : برخی از عوامل باعث به وجود آمدن تاخیر در کشور می شود که نمی توان آنها را از میان برد و یک امر کاملا طبیعی است.

این مقام مسئول همچنین تاکید کرد : سازمان هواپیمایی کشور در صدد برطرف کردن این تاخیرهاست و تلاشهایی در این عرصه در حال انجام است و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد کاهش تاخیر در پروازها باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون اهمیت برگزاری این همایش بیان داشت : بر هیچ کشوری پوشیده نیست که امنیت در پرواز یکی از مباحث مهم به حساب می رود زیرا با جان مسافر ارتباط دارد لذا ایران میزبان دومین اجلاس در اصفهان شد.