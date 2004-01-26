تركيه هنوز بايد گام هايي را تا رسيدن به اتحاديه اروپا بردارد

به گزارش خبرگزاري مهر، زمان نوشت: سولانا به عنوان يكي از افرادي كه با پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا موافق است، در طول مصاحبه بسيار با احتياط صحبت كرد. وي در پاسخ به سوالات زمان، مدام صحبت هايش را از طرف شوراي اروپا بيان مي نمود و اعلام مي كرد كه وي نيز از پاسخ اتحاديه اروپا به تركيه و انتظار بدون تضمين تا نشست دسامبر 2004 سردرگم شده است. وي همچنين هيچ اشاره اي به تصميم احتمالي درباره تركيه درنشست دسامبر 2004 نكرد.

سولانا از اصلاحات دولت تركيه تقدير كرد اما هشدار داد كه روابط نظامي وغير نظامي بايد در اين كشور نظام مند شود و استقلال نظام قضايي نيز تقويت گردد. موضوع ديگري كه سولانا برآن تاكيد كرد، حذف سريع موانع دستيابي به آزادي هاي بنيادي درتركيه بود. سولانا اطمينان نداشت كه تركيه بتواند به زودي به خواسته هاي عنان در اين كشور دست يابد. وي يادآور شد كه فقط سازمان ملل مي تواند طرح هاي مناسبي را براي تركيه ارائه دهد. وي طرح هاي عنان براي اين كشور را بهترين طرح هاي ممكن خواند و گفت با اجراي اين طرح هاي مي توان به اصلاحات اساسي در تركيه دست يافت.

از سوي ديگر، از آنجايي كه برخي از منابع رسمي شوراي اروپا معتقدند از ابتداي ماه مي (ارديبهشت) كه قبرس به اتحاديه اروپا مي پيوندد، سربازان تركيه در قبرس مهاجم به حساب مي آيند. وي تمايل نداشت درباره سربازان تركيه اظهار نظر كند اما از دو طرف خواست هر چه زودتر مسئله را بر سر ميز مذاكره حل و فصل كنند.

زمان ازسولانا پرسيد: عبدالله گل هشدار داده است كه چنانچه درمذاكرات نشست دسامبر 2004 تصميمي اتخاذ نشود، ميان آنكارا و بروكسل تنش ايجاد خواهد شد، شما چقدر اين هشدار را جدي مي گيريد؟ رييس سابق ناتو در پاسخ اظهار داشت: "من همواره ديدگاههاي عبدالله گل را جدي مي گيرم. من كاملا با وي موافقم كه سال 2004 سال مهمي براي تركيه خواهد بود. همانطور كه مي دانيد، قرار است درباره موضوعات گفتگو تصميم گيري شود و تركيه حتما در راس تصميمات خواهد بود. اگر تركيه نيز همچون ديگر كانديداها مصمم است جايگاه خود دراروپا را تثبيت كند، بايد خود دراين راه گام بردارد.

زمان پرسيد: اگر تركيه معيارهاي كپنهاك را محقق كند، اما درباره قبرس به راه حلي دست پيدا نكند، آيا بازهم سربازان تركيه در نشست 2004 به عنوان مهاجم شناخته خواهند شد؟ سولانا در پاسخ به اين سوال گفت: "در حال حاضر گفتگو درباره اين مسئله بيهوده است. اما من از يك مسئله مطمئن هستم. بايد پيش از اول ماه مي كه قبرس به اتحاديه اروپا مي پيوندد، اين موضوع حل شود. اما اين مستلزم آن است كه گروههاي سياسي دو طرف براي حل اين مسئله اشتياق نشان دهند. البته گام هايي كه تاكنون برداشته شده، تا حدي مفيد بوده اما كافي نبوده است اما ما اطمينان داريم كه در اين راستا نشانه هاي مثبت بيشتري از سوي تركيه دريافت خواهيم كرد. درحال حاضر زمان آن فرا رسيده است كه هر دو طرف بر سر ميز مذاكره بنشينند و مسئله را با كمك گرفتن از طرح رفراندوم عنان حل كنند.

سولانا درباره تغييرات مختصر در طرح عنان به درخواست تركيه خاطر نشان كرد: "شخص كوفي عنان مي تواند درباره ايجاد تغييرات هرچند جزيي دراين طرح تصميم بگيرد. طرح عنان يك پيشنهاد متوازن براي حل و فصل اين موضوع است كه هر دو طرف بايد آن را قبول كرده و اجرا نمايند. ما اطمينان داريم كه اجراي طرح مذكور براي پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا مفيد خواهد بود.

هماهنگ كننده سياست خارجي اتحاديه اروپا درباره تاثير وقايع 11 سپتامبر بر روابط بروكسل-آنكارا گفت: "11 سپتامبر نيز همچون ديگر حملات تروريستي كه برخي از آنها در استانبول صورت گرفت، نشان داد كه تا چه اندازه جامعه ما از سوي تروريسم تهديد مي شود. دراين مواقع لازم است كه همكاري هاي بين المللي تا حد امكان افزايش يابد. كانديداتوري تركيه در دسامبر 1999 درشوري اروپا تصويب شد.

خاويرسولانا درپاسخ به اين سوال كه ميان ديدگاه شوراي اروپا و كميسيون اروپايي درباره تركيه اختلاف نظر وجود دارد، اظهار داشت: "گام هايي كه تركيه به سوي پيوستن به اتحاديه اروپا برداشته است، قابل انكار نيست و نزد تمام نهادهاي اتحاديه اروپا قابل احترام است. اما استقلال نظام قضايي، تضمين حقوق اساسي و به ويژه روابط نظامي-غير نظامي منطبق با استانداردهاي اروپا ضروري است. "

