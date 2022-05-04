هوای زنجان گرم می شود

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف بوده و بارش‌ها بسیار ضعیف خواهد بود.

وی با بیان اینکه بارش‌ها تا اواخر هفته در استان به صورت پراکنده خواهد بود، اظهار کرد: وزش باد استان را فرا می‌گیرد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: با توجه به اینکه وزش باد در برخی از مناطق استان شدید خواهد بود که در این میان به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمان‌های نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

رحمان نیا تاکید کرد: وزش باد با توده گردو خاک همراه خواهد بود و در این میان از میزان کیفیت هوا کاسته خواهد شد.

وی از افزایش دمای هوای استان طی چند روز آینده خبر داد و گفت: هوای استان گرم می‌شود.