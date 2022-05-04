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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۱:۰۶

پنجره مهر؛

نشاء مکانیزه شالیزارهای گیلان

نشاء مکانیزه شالیزارهای گیلان

رشت-‌ امسال بر اساس پیش بینی ها ۱۸۰ هزار هکتار از شالیزارهای گیلان معادل بیش از ۸۰ درصد شالیزارها به صورت مکانیزه نشاء می‌شود.

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به گزارش خبرنگار مهر، استان گیلان ۲۳۸ هزار هکتار شالیزار دارد که ۱۸۰ هزار هکتار از شالیزارهای گیلان به صورت ماشینی نشاء می‌شود.

نشاء شالیزارها در استان گیلان هر ساله از اواخر زمستان با انجام شخم اول آغاز و در اواخر تیر ماه با برداشت محصول به پایان می‌رسد.

هر ساله بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن شلتوک از اراضی شالیزاری استان گیلان برداشت شده که از این مقدار ۷۵۰ هزار تن برنج سفید استحصال می‌شود.

سرعت بیشتر و هزینه کمتر از مهمترین مزایای نشا ماشینی است و بذرهای کاظمی و هاشمی انتخاب نخست ۳۰۰ هزار شالیکار گیلانی است.

کد مطلب 5481960

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