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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۱:۲۳

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی زاهدان خبر داد؛

ثبت نخستین روز بدون نتیجه مثبت کرونا در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

ثبت نخستین روز بدون نتیجه مثبت کرونا در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

زاهدان- سرپرست دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: بعد از ۷۹۷ روز نخستین روز بدون نتیجه مثبت کرونا را در محدوده تحت پوشش این دانشگاه پشت سر گذاشتیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، حبیب غزنوی در این باره اظهار داشت: با وجود دریافت و بررسی ۴۸ نمونه مشکوک به کرونا، هیچکدام از این نمونه‌ها مثبت نبود و بعد از ۷۹۷ روز نخستین روز بدون نتیجه مثبت کرونا را در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پشت سر گذاشتیم.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی زاهدان افزود: نخستین آزمایش تخصصی کرونا در زاهدان در تاریخ هفت اسفند ماه ۱۳۹۸ انجام شده بود.

وی افزود: با این وجود در ۲۴ ساعت منتهی به صبح سه شنبه سیزدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ تعداد چهار مورد جدید آزمایشگاهی توسط همکارانمان در سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی استان شناسایی شدند.

غزنوی بیان کرد: خداوند را به جهت این شرایط نسبتاً مناسب شکرگذاریم و از تلاش‌های کادر بهداشت و درمان و سایر نهادهای مرتبط با سلامت تشکر می‌کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به ماهیت مرموز ویروس کووید -۱۹ هنوز هم بهترین اقدام ممکن تکمیل فرایند واکسیناسیون علیه این بیماری است.

کد مطلب 5481978

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    نظرات

    • IR ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۵
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      الهی شکر

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