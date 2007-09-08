ساحلی بازان بنیاد رودکی قهرمان بازی های جایزه بزرگ شدند

به گزارش خبرنگار مهر ، فینال مسابقات والیبال ساحلی جایزه بزرگ کلاچای شب گذشته میان دو تیم بنیاد رودکی و شهید ربیعی سمنان برگزار شد که در پایان تیم بنیاد رودکی با نتیجه 2 بر یک حریف خود را شکست داد و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

دردیدار رده بندی این مسابقات نیز ساحلی بازان سایپا با حساب 2 بر صفر حریف خود شهید شهمیری را از پیش رو برداشتند و به مقام سوم دست یافتند.

ازطرف کمیته برگزار کننده این مسابقات به تیم بنیاد رودکی به عنوان تیم قهرمان یک میلیون و چهارصد هزار تومان پاداش داده شد و تیم های دوم و سوم و چهارم نیز به ترتیب 800، 600 و 400 هزار تومان دریافت کردند.