حسین مدرس خیابانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به اینکه توسعه ورزش عاملی بسیار مهمی در افزایش سلامت و تندرستی شهروندان است و از سوی دیگر در تقویت نشاط و شادابی آنها نیز نقش اساسی دارد از همین رو توجه به آن باید یکی از اولیت‌های مسئولا ن سیستان و بلوچستان باسد.

وی افزود: هر فرد و یا مجموعه‌ای که بخواهد در بخش ورزش در استان سیستان و بلوچستان سرمایه گذاری کند مجموعه استانداری و دیگر دستگاه‌های اجرای موظف به همکاری همه جانبه با وی هستند.

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه باید با کار جهادی و فوق العاده فاصله تاریخی استان با دیگر مناطق کشوری را کم کنیم، ادامه داد: قطعاً نگاه مدیران استان سیستان و بلوچستان باید جهشی و تحول آفرین باشد.

وی با تاکید بر اینکه هر گونه تغییر کاربری اماکن ورزشی در سیستان و بلوچستان ممنوع است، گفت: ورزشگاه‌ها و تأسیسات ورزشی بلااستفاده و نیمه کاره استان باید هر چه سریع‌تر فعال و یا تکمیل شوند.

مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه تمامی پروژه‌های عمرانی استان سیستان و بلوچستان باید روزشمار داشته باشند، بیان کرد: مردم استان به عنوان مهمترین ناظران بر عملکرد مسئولان در صورت مشاهده اماکن بلااستفاده ورزشی موضوع را به استانداری منتقل کنند.

وی با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان ورزشگاه اختصاصی متعلق به هیچ مجموعه دولتی در سیستان و بلوچستان نباید داشته باشیم، تصریح کرد: همه اماکن ورزشی استان باید کاربری عمومی داشته باشد و طی تفاهم نامه‌ای در اختیار اداره کل ورزش و جوانان و اداره کل آموزش و پرورش قرار بگیرد تا همه مردم بتوانند از آن استفاده کنند.