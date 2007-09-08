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۱۷ شهریور ۱۳۸۶، ۱۲:۱۵

آئین‌های سپاس بعد از ماه رمضان برگزار می‌شود

ادام برگزاری مراسم آئین سپاس که پیش از این هر دو هفته یکبار در فرهنگسرای هنر برگزار می‌شد، به بعد از ماه مبارک رمضان موکول شد.

ناهید دل آگاه دبیر برگزاری مراسم آئین سپاس به خبرنگار مهر گفت: "با تغییر مدیریت جدید در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و رسیدن ماه مبارک رمضان برگزاری این مراسم به بعد از این ماه موکول شد. البته مدیریت جدید برنامه هایی تازه برای برگزاری این مراسم در نظر دارد و به همین دلیل برپایی آئین های سپاس با تاخیر همراه خواهد بود."

وی درباره آماده شدن فیلم های این مراسم افزود: "تاکنون فیلم هایی درباره بهمن فرمان آرا، مسعود کیمیایی، مسعود جعفری جوزانی، فریدون جیرانی، مجتبی راعی، کمال تبریزی، مجید مجیدی، محمد اصلانی و ... برای پخش در این مراسم آماده شده که امیدوارم بعد از ماه رمضان همانند گذشته این مراسم برگزار شود."

مراسم آئین سپاس از هنرمندان سینما با نمایش آثاری در همین ارتباط به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و موسسه توسعه تصویر شهر پیش از این روزهای چهارشنبه در فرهنگسرای هنر برگزار می شد.

کد مطلب 548203

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