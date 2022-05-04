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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۳:۵۰

وزیر کشور:

کمبودی در کالاهای اساسی وجود ندارد

کمبودی در کالاهای اساسی وجود ندارد

نوشهر - وزیر کشور با بیان اینکه مشکلی از نظر موجودی کالاهایی نظیر روغن و ماکارونی در کشور نداریم، گفت: با هرگونه احتکار و قاچاق کالا برخورد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران درباره کمبود اقلامی نظیر روغن و ماکارونی در کشور اظهار داشت: در داخل کشوری کمبودی در زمینه اقلام اساسی وجود ندارد اما متأسفانه به دلیل اختلاف قیمت‌ها، مقدار زیادی کالا به صورت غیرقانونی از مرزها خارج شد که ستاد مبارزه با قاچاق کالا برخورد با آن را در دستور کار قرار داده است.

وی با اظهار اینکه با هرگونه قاچاق کالا برخورد می‌شود، گفت: ممکن است برخی‌ها اقلام و کالاها در انبارها نگه داشته شده باشد تا با قیمت‌های جدید به بازار عرضه شود که اگر این امر خلاف ضابطه باشد، احتکار محسوب شده و با آن برخورد می‌شود.

وزیر کشور ادامه داد: وزارت جهاد، صمت و… به دنبال آن هستند تا کمبودهای احتمالی کالاها را جبران کنند.

وزیر کشور در رابطه با افزایش قیمت ماکارونی نیز گفت: در حال حاضر ماکارونی موجود بر اساس نرخ سابق آرد ارائه می‌شود ولی با توجه به افزایش قیمت آرد در بخش صنف و صنعت اگر بنا شد اضافه بر آن قیمت، این محصول عرضه شود در آینده دولت آن را از طریق تأمین یارانه‌ها جبران خواهد کرد.

وی بررسی راهکارهای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی را از جمله مباحث مطرح شده در همایش اقتصادی اعلام کرد.

کد مطلب 5482066

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    نظرات

    • رضا IR ۱۷:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۴
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      کمبودی در کالاهای اساسی وجود نداره چون مردم قدرت خریدش رو ندارن
    • ناظمی IR ۱۷:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۴
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      کمبودی در زمینه اقلام اساسی وجود ندارد ولی کمبود نقدینگی اقشار با در آمد کم مثل کارگران، کارمندان، بازنشستگان و ... وجود دارد. وقتی کالا هست "مثل گوشت" ولی پول نیست پس این داشتن اقلام اساسی بدرد نمی خورد. لطف کنید درد مردم را هم درمان کنید.
    • محمد IR ۱۸:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۴
      0 0
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      کارخانه های ماکارونی و نان فانتزی کلی آرد با قیمت قبلی گرفته بودند حساب آردهای قبلی که گرفته بودند چه می شود؟ آیا مرجعی هست ببیند چقدر فاکتور سازی صورت گرفته؟ چقدر آرد آزاد فروخته اند؟ چقدر صادر کرده اند و آیا مابه التفاوتش را داده اند؟ اینطوری کشور چپاول می شود.

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