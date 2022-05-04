کمبودی در کالاهای اساسی وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران درباره کمبود اقلامی نظیر روغن و ماکارونی در کشور اظهار داشت: در داخل کشوری کمبودی در زمینه اقلام اساسی وجود ندارد اما متأسفانه به دلیل اختلاف قیمت‌ها، مقدار زیادی کالا به صورت غیرقانونی از مرزها خارج شد که ستاد مبارزه با قاچاق کالا برخورد با آن را در دستور کار قرار داده است.

وی با اظهار اینکه با هرگونه قاچاق کالا برخورد می‌شود، گفت: ممکن است برخی‌ها اقلام و کالاها در انبارها نگه داشته شده باشد تا با قیمت‌های جدید به بازار عرضه شود که اگر این امر خلاف ضابطه باشد، احتکار محسوب شده و با آن برخورد می‌شود.

وزیر کشور ادامه داد: وزارت جهاد، صمت و… به دنبال آن هستند تا کمبودهای احتمالی کالاها را جبران کنند.

وزیر کشور در رابطه با افزایش قیمت ماکارونی نیز گفت: در حال حاضر ماکارونی موجود بر اساس نرخ سابق آرد ارائه می‌شود ولی با توجه به افزایش قیمت آرد در بخش صنف و صنعت اگر بنا شد اضافه بر آن قیمت، این محصول عرضه شود در آینده دولت آن را از طریق تأمین یارانه‌ها جبران خواهد کرد.

وی بررسی راهکارهای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی را از جمله مباحث مطرح شده در همایش اقتصادی اعلام کرد.