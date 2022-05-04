به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی زاده ظهر چهارشنبه در نشست با اهالی جزیره خارگ در مسجد امیرالمومنین (ع) جزیره خارگ اظهار داشت: جزیره خارگ دارای قدمتی دیرین و مقاومت‌های فراوانی است، این جزیره یادآور دفاع هشت ساله است.

وی افزود: باید مشکلات اشتغال و استفاده از ظرفیت بومیان در جزیره خارگ حل شود و در این زمینه توسط بخشداری ویژه خارگ اقدامات مناسبی صورت گرفته است که باید تداوم داشته باشد.

استاندار بوشهر تصریح کرد: در زمینه تأمین برق پایدار این جزیره با هم افزایی صورت گرفته یک نیروگاه ۴۰ مگاواتی در جزیره خارگ مستقر خواهد شد.

محمدی زاده خاطرنشان کرد: در حوزه اسناد مالکیت این جزیره اقدامات مستمری در حال انجام است که در زمینه اسناد عیانی این جزیره در حال اخذ موافقت‌هایی هستیم.