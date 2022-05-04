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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۵:۰۴

استاندار بوشهر:

نیروگاه برق ۴۰ مگاواتی در جزیره خارگ مستقر می‌شود

نیروگاه برق ۴۰ مگاواتی در جزیره خارگ مستقر می‌شود

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: در زمینه تأمین برق پایدار یک نیروگاه ۴۰ مگاواتی در جزیره خارگ مستقر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی زاده ظهر چهارشنبه در نشست با اهالی جزیره خارگ در مسجد امیرالمومنین (ع) جزیره خارگ اظهار داشت: جزیره خارگ دارای قدمتی دیرین و مقاومت‌های فراوانی است، این جزیره یادآور دفاع هشت ساله است.

وی افزود: باید مشکلات اشتغال و استفاده از ظرفیت بومیان در جزیره خارگ حل شود و در این زمینه توسط بخشداری ویژه خارگ اقدامات مناسبی صورت گرفته است که باید تداوم داشته باشد.

استاندار بوشهر تصریح کرد: در زمینه تأمین برق پایدار این جزیره با هم افزایی صورت گرفته یک نیروگاه ۴۰ مگاواتی در جزیره خارگ مستقر خواهد شد.

محمدی زاده خاطرنشان کرد: در حوزه اسناد مالکیت این جزیره اقدامات مستمری در حال انجام است که در زمینه اسناد عیانی این جزیره در حال اخذ موافقت‌هایی هستیم.

کد مطلب 5482101

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