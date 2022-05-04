  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۶:۴۲

در گفت و گو با مهر اعلام شد؛

تداوم روزهای بدون فوتی کرونایی در چهارمحال و بختیاری

تداوم روزهای بدون فوتی کرونایی در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: خوشبختانه طی ۲۴ ساعت گذشته فوتی کرونا در چهارمحال و بختیاری وجود نداشته است.

ارسلان خالدی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در شبانه روز گذشته ۲۳ نفر با علائم بالینی مشکوک به کرونا به مراکز درمانی چهارمحال و بختیاری مراجعه کردند، اظهار کرد: از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون بیش از ۲۹۴ هزار و ۵۳۱ مورد نمونه‌گیری ابتلای کرونا در استان انجام شده است.

وی گفت: هم‌اکنون سه بیمار با شرایط وخیم در بخش‌های ویژه مراکز درمانی چهارمحال و بختیاری بستری هستند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تعداد بیماران بستری در بیمارستان‌های استان را ۱۹ نفر اعلام کرد و افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته روز بدون فوتی کرونا در استان به ثبت رسید که در حال حاضر مجموع فوتی‌های ناشی از ابتلاء به بیماری کرونا در چهارمحال و بختیاری به هزار و ۸۴۸ نفر است.

خالدی فر عنوان کرد: طی شبانه روز گذشته تنها سه بیمار مبتلا به کرونا در چهارمحال و بختیاری شناسایی شده است که از این تعداد دو بیمار در مراکز درمانی استان بستری و تحت درمان قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تنها شهرستان بروجن در وضعیت نارنجی کرونایی قرار دارد، مطرح کرد: شهرستان‌های «کوهرنگ»، «بن»، «فارسان»، «شهرکرد»، «خانمیرزا»، «اردل»، «کیار» و «سامان» در حالت زرد و شهرستان «لردگان» در شرایط آبی کرونایی قرار دارند.

کد مطلب 5482133

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها