اهواز ظرفیت پذیرش 50 هزار نفر جمعیت دیگر را دارد

حمید زنگنه در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز گفت: در زمان حاضر اهواز بیش از یک میلیون و 200 هزار نفر جمعیت دارد که حدود 400 تا 500 هزار نفر آنان در حواشی شهر اسکان دارند و به طور عمده مربوط به شهرهای اطراف اهواز و نیز استانهای دیگر کشور هستند.

وی با انتقاد از وضعیت ساخت مسکن در شهر اهواز در قیاس با کلان شهرهای دیگر گفت: دولت در جاهایی نظیر پرند سرمایه گذاری کرده سپس جذب مشتری می کند اما در خوزستان از این کار شانه خالی کرده و این کار سرمایه گذاری را سمت مردم هدایت می کنند.

زنگنه با تاکید بر این که در مناطقی چون شیرین شهر و رامین اهواز استقبال زیادی برای اسکان در این مناطق از سوی مردم به دلیل مهیا نبودن امکانات لازم برای زندگی نخواهد شد، تصریح کرد: با بازنگری در طرح جامع شهر اهواز این مشکلات و مشکلات نظیر این موارد حل خواهد شد و این بسته به هماهنگی تمامی دستگاه های متولی است.

عضو کمیسیون معماری و شهرسازی مجلس سیاست شهرهای جدید در خوزستان را ناموفق خواند و گفت: مردم از این سیاست به دلیل اینکه آب، برق و دیگر امکانات اولیه در این شهرها هنوز فراهم نشده اسقبال خوبی نکردند.

وی یادآور شد: برای موفقیت این طرح باید امکانات لازم برای زندگی در این مناطق فراهم سپس به مردم واگذار شود در غیر این صورت این کار صورت عملی به خود نخواهد گرفت.

این نماینده مجلس همچنین از سیاست دولت در قالب تعاونی های مسکن مهر برای خانه دار شدن مردم از تمامی اقشار به عنوان یک سیساست خوب نام برد و گفت: این در صورتی است که به خوبی اجراشود و مردم را صاحب خانه کند.

زنگنه اجرای این طرح را منوط به میزان هماهنگی و همکاری دستگاه های اجرایی دانست و اظهار داشت: با صرف واگذاری زمین به مردم اینها صاحب خانه نخواهند شد.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای اجرایی شدن این سیاست باید تمامی امکانات مورد نیاز ساخت مسکن نظیر وام، مصالح و همکاری همه دستگاه ها ی خدمات دهنده بسیج شوند .

وی گفت: با توجه به سوابق قبلی مشابهع در اجرای طرح های مسکن در کشور، هماهنگی لازم در این خصوص عملی نشده و چون این کار در بین دستگاه های اجرایی صورت نگرفته و امکانات لازم نیز فراهم نمی شد از دستور کار خارج می شد.

نماینده اهواز تاکید کرد: باید این سیاست را پخته تر و با بسیج تمامی امکانات پیاده کرد.