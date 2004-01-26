  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۶ بهمن ۱۳۸۲، ۱۲:۵۷

معاون سازمان بازرسي كل كشور در گفتگو با "مهر " :

نا كار آمدي سيستم بانكي ، ربا را در جامعه رواج داده است

معاون سازمان بازرسي كل كشور گفت : ناكار آمدي سيستم بانكي و صندوق هاي قرض الحسنه در تامين نيازهاي ضروري و واقعي مردم ، ربا را در جامعه گسترش داده است.

روح الله خبره در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اينكه طمع و زياده خواهي برخي مردم باعث گسترش ربا در جامعه مي شود، افزود :  نياز افراد به منابع مالي و طمع و زياده خواهي برخي افراد باعث مي شود تا برخي افراد از طريق انجام  معاملاتي حتي ساده  مرتكب ربا خواري شوند .

وي ادامه داد : برخي تصور مي كنند معاملات ربوي از طريق قرض انجام مي شود در حالي كه معاملات ربوي بيشتر از طريق خريد و فروش، و رهن و يا نظاير آن انجام مي شود و افراد مرتكب به اين جرايم به مجازاتهاي شديد قانوني محكوم مي شوند .

وي همچنين عدم آگاهي برخي افراد نسبت به احكام شرعي و قانوني و به طور كلي عدم اطلاع رساني لازم در اين خصوص در بين مردم را در انجام معاملات  از جمله عوامل گسترش ربا در جامعه دانست .

خبره  در خصوص مجازات تعيين شده براي افراد ربا خوار گفت : طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامي ربا دهنده و گيرنده و هم واسطه اين اعمال  به 6 تا 3 سال حبس و 74 ضربه شلاق و معادل مالي كه موضوع ربا است  محاكمه مي شود .

معاون سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به  صدور  بخشنامه رييس قوه قضاييه مبني بر رسيدگي دقيق بر پرونده هاي ربا خواري گفت : بخشنامه رييس قوه قضاييه در خصوص ربا خواري مي تواند به منظور جلوگيري از وقوع جرم و توسعه آن در جامعه و به عبارتي سالم سازي بنيادهاي جامعه و جلوگيري از تاثير آن در معاملات و اقتصاد خانواده بسيار موثر واقع شود.

کد مطلب 54822

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها