نا كار آمدي سيستم بانكي ، ربا را در جامعه رواج داده است

روح الله خبره در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اينكه طمع و زياده خواهي برخي مردم باعث گسترش ربا در جامعه مي شود، افزود : نياز افراد به منابع مالي و طمع و زياده خواهي برخي افراد باعث مي شود تا برخي افراد از طريق انجام معاملاتي حتي ساده مرتكب ربا خواري شوند .

وي ادامه داد : برخي تصور مي كنند معاملات ربوي از طريق قرض انجام مي شود در حالي كه معاملات ربوي بيشتر از طريق خريد و فروش، و رهن و يا نظاير آن انجام مي شود و افراد مرتكب به اين جرايم به مجازاتهاي شديد قانوني محكوم مي شوند .

وي همچنين عدم آگاهي برخي افراد نسبت به احكام شرعي و قانوني و به طور كلي عدم اطلاع رساني لازم در اين خصوص در بين مردم را در انجام معاملات از جمله عوامل گسترش ربا در جامعه دانست .

خبره در خصوص مجازات تعيين شده براي افراد ربا خوار گفت : طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامي ربا دهنده و گيرنده و هم واسطه اين اعمال به 6 تا 3 سال حبس و 74 ضربه شلاق و معادل مالي كه موضوع ربا است محاكمه مي شود .

معاون سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به صدور بخشنامه رييس قوه قضاييه مبني بر رسيدگي دقيق بر پرونده هاي ربا خواري گفت : بخشنامه رييس قوه قضاييه در خصوص ربا خواري مي تواند به منظور جلوگيري از وقوع جرم و توسعه آن در جامعه و به عبارتي سالم سازي بنيادهاي جامعه و جلوگيري از تاثير آن در معاملات و اقتصاد خانواده بسيار موثر واقع شود.