به گزارش خبرنگار مهر، فیلم تلویزیونی "جفو" در ژانر دفاع مقدس به نویسندگی احسان عبدی‌پور تولید می‌شود و بخش عمده لوکیشن‌های آن در شهرک دفاع مقدس، سنندج و ورامین است. در این فیلم عیسی طرفه، کاظم افرندنیا، منوچهر بهروج، مریم کاتوزی، علی هاشمی، صادق سروعلیشاهی، محمدتقی شاهسواری، امیر اسکندری، سجاد زارع و علی سعیدی بازی می‌کنند.

"جفو" درباره پسربچه‌ای است که برادرش در جنگ شهید شده و ... از دیگر عوامل این فیلم تلویزیونی می‌توان به محمد قریشی دستیار کارگردان، مجید پرکار مجری طرح و مدیر تولید، سیدمحمدحسین قریشی دستیار تولید، کیومرث مرادی بازیگردان، محمد روزبهانی مدیر تصویربرداری، وحید دوزنده صدابردار، شقایق عزیزخانی منشی صحنه، سیدمحسن میرحسینی خواننده تیتراژ و محمدصالح حجت الاسلامی مدیر روابط عمومی اشاره کرد.