دعوت کره شمالی از بازرسان هسته ای آمریکا، چین و روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فایننشال تایمز، آمریکا این اقدام کره شمالی را به عنوان گام مهم دیگری در جهت خلع سلاح شبه جزیره کره توصیف کرد.

این دیدار چهار روزه از روز سه شنبه ( 20 شهریورماه) آغاز می شود و هدف آن تحقیق و بررسی از تاسیسات هسته ای کره شمالی به منظور مشخص کردن این مسئله است که چه گامهایی برای برچیدن آنها نیاز است.

" کریستوفر هیل" نماینده کره شمالی درگفتگوهای شش جانبه گفت که این پیشنهاد از سوی پیونگ یانگ در گفتگوهای هفته گذشته با آمریکا در ژنو مطرح شده و نشان دهنده افزایش دیپلماسی درباره موضوع هسته ای کره شمالی است.

کره شالی در نشست ژنو متعهد شد تا برچیدن همه تاسیسات هسته ای خود را تا پایان سال جاری میلادی تکمیل کند؛ هر چند بسیاری از تحلیلگران درباره محقق شدن این ضرب الاجل تردید دارند.

از سوی دیگر، "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته بر تمایل خود برای امضای یک توافق صلح با کره شمالی در صورت خلع سلاح آن تاکید کرد. اما " رو مو هیون" رئیس جمهوری کره جنوبی درحاشیه اجلاس سران سازمان همکاری های اقتصادی آسیا- اقیانوس آرام ( اپک) در سیدنی در جمع خبرنگاران از بوش خواست تا درباره تمایل خود برای عادی سازی روابط با پیونگ یانگ شفاف تر باشد.

اما بوش که در کنار رو و در جلوی عکاسان و دوربینهای تلویزیونی نشسته بود، گفت:"من نمی توانم بیشتر از این شفاف سازی کنم. ما به مسیر رو به جلو و به روزی نگاه می کنیم که بتوانیم به جنگ دو کره پایان دهیم. این امر زمانی اتفاق می افتد که کیم جونگ ایل [رهبر کره شمالی] سلاح ها و برنامه های هسته ای خود را کنار بگذارد."

آمریکا، چین، روسیه، ژاپن ، کره شمالی وکره جنوبی اعضای گروه شش جانبه را تشکیل می دهند.