هیچ شانسی برای رفتن به المپیک نداشتیم

علیرضا رحیمی بعد از بازگشت از مسابقات انتخابی المپیک از ژاپن در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جو برگزاری این مسابقات به لحاظ اینکه تنها یک تیم موفق به دریافت جواز حضور در مسابقات المپیک پکن می شد بسیارحساس و با حاشیه های بسیاری درهنگام بازی همراه بود.

وی افزود: از بین 10 تا 20 تیم هندبال آسیا تنها چهار تیم به این مسابقات آمده بودند و عملا هر کشوری که شانس خود را در میان مدعیانی چون قطر، کویت ، ژاپن و کره برای صعود کم می دید از حضور در این دیدارها انصراف داده بود. مسابقات برگزار شده از نظر فنی و سختی بسیار فشرده و در سطح بالایی بود. به همین لحاظ اگر تیم ایران دراین مسابقات انتخابی شرکت می کرد هیچ شانسی برای صعود نداشت.

رحیمی ادامه داد: کویت دراین بازیها با پیروزی بر تمام حریفان جواز حضور در المپیک را گرفت. در بخش زنان نیز تیم ژاپن موفق به دریافت این سهمیه شد.

رئیس فدراسیون هندبال با بیان اینکه تیم ملی به حضور موفق در جام ملتهای آسیا می اندیشد گفت: تیم ملی هندبال ایران با درنظر گرفتن اینکه تنها یک درصد شانس برای صعود به المپیک داشته از حضور در این دیدارها انصراف داد تا بدین شکل تمام برنامه ریزی خود را برای شرکت درجام ملتهای هندبال آسیا انجام دهد.

وی اظهار داشت: مسابقات لیگ هندبال درچنین شرایطی برای ما حکم مسابقات تدارکاتی را دارد. جام ملتهای آسیا به لحاظ اینکه همه کشورها شانس اول تا سوم شدن را دارد مسابقات سختی خواهد بود به همین منظوربرای این تیم اردوهای داخلی و برون مرزی و مسابقات تدارکاتی برگزار خواهیم کرد.