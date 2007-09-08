میری تدوین فیلم بهمنی را به نیمه رساند

بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روند تولید فیلم جدیدش گفت: "همزمان با آخرین مراحل فیلمبرداری، مازیار میری تدوین فیلم را آغاز کرده و علاءالدین پژوهان نیز کارهای تصویری این فیلم را انجام می دهد."

جمشید هاشمپور در "آن مرد آمد"

وی در ادامه فیلم خود را اثری پست مدرن در سینمای دفاع مقدس دانست و افزود: "فیلمنامه اولیه این فیلم 14 سال پیش نوشته و بارها بازنویسی شد. در دهه 70 متاسفانه اجازه ساخت پیدا نکرد؛ اما سرانجام موفق شدم آن را امسال به مرحل تولید برسانم. البته فیلمنامه را شادمهر راستین بازنویسی کرده و سعی کردیم در آن نگاهی پست مدرن به سینمای جنگ داشته باشیم."

بهمنی با ابراز امیدواری از اینکه "آن مرد آمد" نظر موافق منتقدان و مخاطبان را جلب کند، گفت: "همه تلاشم را کردم تا این اتفاق بیفتد. به احتمال زیاد اولین نمایش فیلم در جشنواره فجر خواهد بود، ولی اصراری به رساندن آن در این زمان نداریم، اگر فیلم تا زمان برگزاری جشنواره آماده شد، آن را ارائه خواهیم کرد."

"آن مرد آمد" دومین ساخته سینمایی حمید بهمنی است که در ژانر دفاع مقدس تولید می شود. فیلم داستان پدر و دختری است که با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند، دختر ترجیح می دهد با پدربزرگش زندگی کند، اما با وخیم شدن حال پدر به دلیل جراحات حاصل از جنگ اتفاقات جدیدی به وقوع می پیوندد.

کورش تهامی، آتنه فقیه نصیری، علی دهکردی، عبدالرضا زهره کرمانی، کاوه سماکباشی، قربان نجفی، ناصر فخری و جمشید هاشمپور بازیگران اصلی فیلم "آن مرد آمد" هستند که به تهیه کنندگی محسن علی اکبری در شرکت سینمایی هفت آسمان تهیه و تولید می شود. "آخرین نبرد" عنوان نخستین فیلم سینمایی بهمنی بود.