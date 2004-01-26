زاگرس خودرو دو مدل جديد وارد بازار مي كند

مدير عامل زاگرس خودرو در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: تا سال آينده زاگرس خودرو دو مدل جديد از توليدات اين شركت را به بازار خواهد فرستاد.

سيروس غلامي افزود: در مرحله نخست در سال آينده مدل IMPIAN حدود 300 دستگاه و در سال 84 پيش بيني مي شود كه تا دو هزار دستگاه توليد شود.

وي تصريح كرد: مدل جديد GTI از توليدات زاگرس خودرو در مرحله نخست در سال آينده تا يكهزار دستگاه توليد مي شود.

وي با اشاره به ميزان توليد اين شركت گفت: در سالجاري تاكنون يكهزار دستگاه خودروي پروتون توليد شد و پيش بيني مي شود كه اين ميزان در سال آينده به سه هزار دستگاه برسد.

غلامي ميزان توليد خودروي پروتون توسط شركت زاگرس خودرو را در سال گذشته 300 دستگاه ذكر كرد و افزود: ميزان توليدات اين شركت در سالجاري بيش از 30 درصد رشد داشته است.

وي تصريح كرد: پيش بيني مي شود كه ظرفيت توليد زاگرس خودرو تا سال 84 سالانه به 12 هزار دستگاه و در سال 85 به 25 هزار دستگاه برسد.

به گفته وي، در حال حاضر41 درصد ازقطعات محصولات زاگرس خودرو ساخت داخل شده است.

وي كمبود منابع مالي، بهره هاي بالاي بانكي، اختلاف ميان وزارت صنايع و معادن با گمركات كشورو كمبودهاي زيربنايي ناشي ازواقع شدن در مننطقه محروم را از مشكلات شركت توليدي زاگرس خودروبرشمرد.