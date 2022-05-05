به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله شرفی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری در امر مقابله و مبارزه با کالای قاچاق، گفت: مرزبانان شهرستان بوشهر با اشراف اطلاعاتی موفق شدند در دو عملیات جداگانه دو فروند شناور حامل مقدار زیادی کالای قاچاق را در بندر دلوار و لاور ساحلی شناسایی و توقیف کنند.

وی افزود: در بازدید از شناوران، چهار هزار و ۸۰۰ کیلوگرم خوراک انواع حیوانات، چهار هزار و ۵۰۰ قلم آرایشی و بهداشتی و هزاران قلم کالای قاچاق که فاقد مجوز قانونی بودند کشف شد.

سرهنگ شرفی ضمن اشاره به توقیف دو دستگاه خودروی نیسان در جریان این عملیات و دستگیری چهار نفر متهم، ارزش ریالی کالای مکشوفه را ۷۸ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال عنوان کرد.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر خاطرنشان کرد: مرزبانانی این استان شبانه روز با دقت و هوشیاری کامل تمام نوار مرزی را زیر نظر دارند و نسبت به هرگونه ورود و خروج کالای قاچاق حساس بوده و با افراد خاطی به طور جد برخورد می‌کنند.