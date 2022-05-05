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۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۵:۰۷

فرمانده مرزبانی بوشهر:

توقیف ۲ شناور در آب‌های بوشهر/ ۷۸ میلیارد ریال کالای قاچاق کشف شد

توقیف ۲ شناور در آب‌های بوشهر/ ۷۸ میلیارد ریال کالای قاچاق کشف شد

بوشهر- فرمانده مرزبانی استان بوشهر از توقیف دو فروند شناور با کشف بیش از ۷۸ میلیارد ریال کالای قاچاق در آب‌های بندر بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله شرفی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری در امر مقابله و مبارزه با کالای قاچاق، گفت: مرزبانان شهرستان بوشهر با اشراف اطلاعاتی موفق شدند در دو عملیات جداگانه دو فروند شناور حامل مقدار زیادی کالای قاچاق را در بندر دلوار و لاور ساحلی شناسایی و توقیف کنند.

وی افزود: در بازدید از شناوران، چهار هزار و ۸۰۰ کیلوگرم خوراک انواع حیوانات، چهار هزار و ۵۰۰ قلم آرایشی و بهداشتی و هزاران قلم کالای قاچاق که فاقد مجوز قانونی بودند کشف شد.

سرهنگ شرفی ضمن اشاره به توقیف دو دستگاه خودروی نیسان در جریان این عملیات و دستگیری چهار نفر متهم، ارزش ریالی کالای مکشوفه را ۷۸ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال عنوان کرد.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر خاطرنشان کرد: مرزبانانی این استان شبانه روز با دقت و هوشیاری کامل تمام نوار مرزی را زیر نظر دارند و نسبت به هرگونه ورود و خروج کالای قاچاق حساس بوده و با افراد خاطی به طور جد برخورد می‌کنند.

کد مطلب 5482575

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