ترک تحصیل دختران کردستانی به دلیل کمبود کلاس در مناطق حاشیه نشین

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی کوشا روز پنج شنبه در دیدار با وزیر آموزش و پرورش در سنندج به نیاز استان برای احداث مدارس جدید اشاره کرد و گفت: نواحی منفصل و حاشیه شهرهای استان نیاز مبرم به ایجاد کلاس‌های درس دارند چرا که بسیاری از دختران در این مناطق به دلیل نبود فضای مناسب از تحصیل باز می‌مانند.

وی افزود: با رایزنی‌های انجام شده با سازمان نوسازی مدارس مقرر شده است برای جبران کمبودها و عقب ماندگی‌ها در مدت زمان دو سال ۳۰۰ کلاس درس احداث شود که عملی شدن این مهم گام بلندی در اجرای عدالت آموزشی است و در این راه نیازمند نگاه ویژه وزارت آموزش و پرورش هستیم.

زارعی کوشا همچنین نگاه فرابخشی وزیر آموزش و پرورش به استان را فرصتی برای ایجاد تحول در زیرساخت‌های آموزشی عنوان کرد و گفت: برای تقویت بنیان‌های اقتصادی استان نیز لازم است زمینه و شرایط بهتری برای سرمایه گذاری، تولید و اشتغال در کردستان فراهم شود.

وی با بیان اینکه کردستان به دلیل مشکلات بر جای مانده از گذشته و عقب ماندگی‌های مزمن تاریخی نیازمند جهش در حوزه اقتصاد است، گفت: راهکارهای مختلفی را برای تسهیل حضور سرمایه گذاران در کردستان برداشته‌ایم و از تمامی ظرفیت‌ها برای حمایت از سرمایه‌گذاران استفاده می‌شود.

استاندار کردستان ظرفیت‌های موجود کردستان در بخش آب، کشاورزی، معدن و گردشگری را مورد تأکید قرار داد و گفت: کردستان به هیچ وجه استان محرومی نیست اما به خوبی از استعدادها و توانمندی‌های این استان استفاده نشده است.

زارعی کوشا حضور سه وزیر کُرد در کابینه دولت سیزدهم را ظرفیتی بی نظیر برای استان برشمرد و گفت: علاوه بر قول مساعد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تعریف پروژه‌های بزرگ توسط هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری این وزارتخانه، از وزیر آموزش و پرورش درخواست کرد مجموعه هلدینگ‌های اقتصادی این‌وزارتخانه نیز در کردستان سرمایه‌گذاری نمایند.

استاندار کردستان همچنین به توان نخبگانی و نیروی کارآمد انسانی استان نیز اشاره کرد و افزود: دستگاه‌های اجرایی استان را ملزم به همکاری با مراکز علمی در انجام پروژه‌ها کرده‌ایم تا هیچ پروژه بدون پشتوانه علمی و مطالعاتی در استان اجرا نشود.

در این دیدار استاندار کردستان از وزیر آموزش و پرورش درخواست کرد با هماهنگی وزارت علوم موضوع بومی گزینی دانشگاه‌ها را که ظلم آشکار به فرزندان توانمند این استان است اصلاح کنند.

وی با اشاره به اقدامات زیرساختی دولت سیزدهم در حمایت از قشر فرهنگی، عنوان کرد: انتظار داریم در سایه این اقدامات شاهد رشد و اعتلای آموزش و پرورش در کشور و استان کردستان باشیم.