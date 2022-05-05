به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علی خاتمی در مراسم گرامیداشت روز جهانی کار و کارگر که در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی زنجان برگزار شد، با بیان اینکه امروز در شرایطی به سر میبریم که باید از قشری چون کارگر، حمایتهای جدی و عملی صورت گیرد، گفت: اگر به دنبال رونق اقتصاد هستیم، باید از قشر کارگر که چرخهای اقتصاد را به گردش درمیآورند، حمایت شود.
وی با بیان اینکه یکی از ضروریات امروز برای رسیدن به نقطه مطلوب در حوزه اقتصادی، اهتمام و عمل کردن به شعار سال است که از سوی رهبر فرزانه انقلاب وضع شده است، افزود: خوشبختانه امروز به دستاوردهای خوبی در حوزه صنعت نسبت به چهار دهه گذشته دست یافتهایم و زنجان جزو استانهایی است که در این راستا گامهای رو به جلوی خوبی برداشته است.
نماینده ولیفقیه در استان زنجان با تاکید بر اینکه اجاد اشتغال یکی از دغدغههای مهم مسئولان بوده و این اشتغال به واسطه بهرهمندی از دانش و فناوری به روز بیشتر محقق خواهد شد، خاطرنشان کرد: همه تلاش مسئولان این است که بتوانند با ایجاد اشتغال، رونق و پویایی اقتصاد را تامین کنند که تحقق این مهم، خود گامی بلند در راستای تامین معیشت اقشار مختلف مردم خواهد بود.
خاتمی با تاکید بر اینکه انتظار میرفت بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، وضعیت کشور به لحاظ معیشتی به مراتب بهتر از آنچه که امروز در آن قرار داریم، باشد، افزود: نباید همه کمکاریها در این خصوص را به ویژه طی سالهای اخیر به گردن کرونا انداخت، هر چند معتقدیم شیوع این ویروس باعث تضعیف در روند تولید شده است.
وی با بیان اینکه موضوع معیشت کارگران و این قشر زحمتکش باید در اولویت برنامه مسئولان باشد، یادآور شد: با توجه به نقش و جایگاهی که کارگران در رونق اقتصاد کشور دارند، تامین معیشت این قشر از اهمیت زیادی برخوردار است.
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