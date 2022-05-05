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۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۶:۵۷

معاون راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان قم خبر داد؛

عملیاتی شدن بهسازی محور روستایی حسین آباد نیزار قم

عملیاتی شدن بهسازی محور روستایی حسین آباد نیزار قم

قم-معاون راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان قم از عملیاتی شدن طرح بهسازی محور روستایی حسین آباد نیزار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا زیدآبادی بعداز ظهرپنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: طرح بهسازی محور روستایی حسین آباد نیزار در راستای ارتقا سطح سرویس در محورهای روستایی قم به مرحله اجرا در آمد.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان قم افزود: جاده روستایی حسین آباد نیزار نقش محوری در ارتباط روستاهای ساریه خاتون، دولت آباد، حسن آباد، گلستانه، فریدون آباد و نصرتیه با بخش داشته که این امر ضرورت بهسازی این جاده را دوچندان کرد و به همین دلیل طرح روکش آسفالت آن اجرایی شد.

وی ادامه داد: محورروستایی حسین آباد نیزار، تنها راه دسترسی کامیون‌های بونکر و دیگر وسائط نقلیه، به کارخانه سیمان جاده دلیجان است و با توجه به تردد کامیون‌های بونکر سیمان و خودروهای ۶ روستا از مسیر روستایی حسین آباد نیزار، شاهد استهلاک زودرس آن هستیم که این امر ضرورت توجه بیشتر به نگهداری و ارتقا سطح سرویس این مسیر روستایی را نشان می‌دهد.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان قم در خصوص مشخصات فنی طرح بهسازی محور روستایی حسین آباد نیزار عنوان کرد: طول مسیر پروژه افزون بر ۳/۷ کیلومتر و میزان اعتبار تخصیصی این پروژه نیز بالغ بر ۲۹ میلیارد ریال است که تمامی اعتبار مورد نیاز این طرح به طور ملی و استانی تأمین شده است.

وی اضافه کرد: با توجه به اضمحلال و ترکهای متعدد ایجاد شده در سطح این مسیر، نسبت به اجرای ماسه آسفالت به منظور رسوخ در خلل و فروج ترک‌ها و سپس اجرای روکش آسفالت، آن اقدام خواهد شد.

زیدآبادی، بازه زمانی پروژه را یکماهه اعلام و بیان داشت: در صورت مساعد بودن شرایط جوی و عزم جدی متصدیان امر اعم از کارفرما و مجری و تعامل کاربرانی که از محل اجرای پروژه تردد می‌کنند، درپایان اردیبهشت ماه سالجاری شاهد تکمیل و بهره برداری از طرح بهسازی این محور روستایی باشیم.

کد مطلب 5482612

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