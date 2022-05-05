عملیاتی شدن بهسازی محور روستایی حسین آباد نیزار قم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا زیدآبادی بعداز ظهرپنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: طرح بهسازی محور روستایی حسین آباد نیزار در راستای ارتقا سطح سرویس در محورهای روستایی قم به مرحله اجرا در آمد.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان قم افزود: جاده روستایی حسین آباد نیزار نقش محوری در ارتباط روستاهای ساریه خاتون، دولت آباد، حسن آباد، گلستانه، فریدون آباد و نصرتیه با بخش داشته که این امر ضرورت بهسازی این جاده را دوچندان کرد و به همین دلیل طرح روکش آسفالت آن اجرایی شد.

وی ادامه داد: محورروستایی حسین آباد نیزار، تنها راه دسترسی کامیون‌های بونکر و دیگر وسائط نقلیه، به کارخانه سیمان جاده دلیجان است و با توجه به تردد کامیون‌های بونکر سیمان و خودروهای ۶ روستا از مسیر روستایی حسین آباد نیزار، شاهد استهلاک زودرس آن هستیم که این امر ضرورت توجه بیشتر به نگهداری و ارتقا سطح سرویس این مسیر روستایی را نشان می‌دهد.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان قم در خصوص مشخصات فنی طرح بهسازی محور روستایی حسین آباد نیزار عنوان کرد: طول مسیر پروژه افزون بر ۳/۷ کیلومتر و میزان اعتبار تخصیصی این پروژه نیز بالغ بر ۲۹ میلیارد ریال است که تمامی اعتبار مورد نیاز این طرح به طور ملی و استانی تأمین شده است.

وی اضافه کرد: با توجه به اضمحلال و ترکهای متعدد ایجاد شده در سطح این مسیر، نسبت به اجرای ماسه آسفالت به منظور رسوخ در خلل و فروج ترک‌ها و سپس اجرای روکش آسفالت، آن اقدام خواهد شد.

زیدآبادی، بازه زمانی پروژه را یکماهه اعلام و بیان داشت: در صورت مساعد بودن شرایط جوی و عزم جدی متصدیان امر اعم از کارفرما و مجری و تعامل کاربرانی که از محل اجرای پروژه تردد می‌کنند، درپایان اردیبهشت ماه سالجاری شاهد تکمیل و بهره برداری از طرح بهسازی این محور روستایی باشیم.