شناسایی تنها ۳ بیمار کرونایی در چهارمحال و بختیاری

ارسلان خالدی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در شبانه روز گذشته ۲۲ نفر با علائم بالینی مشکوک به کرونا به مراکز درمانی چهارمحال و بختیاری مراجعه کردند، اظهار کرد: از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون بیش از ۹۸ هزار و ۲۹۳ نفر در استان به بیماری کرونا مبتلا شده اند.

وی گفت: هم‌اکنون پنج بیمار با شرایط وخیم در بخش‌های ویژه مراکز درمانی چهارمحال و بختیاری بستری هستند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تعداد بیماران بستری در بیمارستان‌های استان را ۱۸ نفر اعلام کرد و افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته روز بدون فوتی کرونا در استان به ثبت رسید که در حال حاضر مجموع فوتی‌های ناشی از ابتلاء به بیماری کرونا در چهارمحال و بختیاری به هزار و ۸۴۸ نفر است.

خالدی فر عنوان کرد: طی شبانه روز گذشته تنها سه بیمار مبتلا به کرونا در چهارمحال و بختیاری شناسایی شده است که از این تعداد دو بیمار در مراکز درمانی استان بستری و تحت درمان قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تنها شهرستان بروجن در وضعیت نارنجی کرونایی قرار دارد، مطرح کرد: شهرستان‌های «کوهرنگ»، «بن»، «فارسان»، «شهرکرد»، «خانمیرزا»، «اردل»، «کیار» و «سامان» در حالت زرد و شهرستان «لردگان» در شرایط آبی کرونایی قرار دارند.