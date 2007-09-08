463 تکواندوکار در رقابتهای قهرمانی نوجوانان تهران شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابتها 463 تکواندوکار به منظور حضور درتیم های منتخب استان به رقابت پرداختند که در نهایت 60 تکواندوکار با کسب عناوین برتر به اردوی آمادگی این تیم ها راه پیدا کردند.

مسابقات نوجوانان قهرمانی کشور پس از ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد و اردوی آمادگی تیم های استان تهران نیز به زودی در سالن آزادی برگزار خواهد شد.

نفرات برتر رقابتهای توابع : محل برگزاری: سالن انور دولت آباد - تعداد شرکت کننده 215 نفر

امیرکمربندی ، علی مقصودی ، کاوه رضایی ، حسین بهارلو، حسین علی پناه ، صادق اسد آبادی ، مجتبی عبدالمحمدی ، سجاد توکلی ، میلاد نامجو و یاشارپروهیده

نفرات برتر رقابتهای تهران : محل برگزاری : سالن آزادی - تعداد شرکت کننده 248 نفر

روح الله عمرانی ، علی شاکری ، سهیل شعبانی ، حسین اکبری ، محمد حسین لطیفی ، سید سینا نصیری ، ابوالفضل داغستانی ، محمود یوسفی ، علیرضا صابری و پویا کاویانی.