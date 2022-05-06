محدودیت تردد در آزادراه تهران- شمال

عادل مصدقی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت راه‌ها و محورهای مواصلاتی استان تهران اظهار داشت: طی روز گذشته ۱۵ اردیبهشت ماه مجموعاً ۳ میلیون و ۱۸۹ هزار و ۹۰۶ وسیله نقلیه در محورهای مواصلاتی استان تهران مشاهده شده است.

وی با اشاره به اینکه جمع ورودی وسایل نقلیه طی روز گذشته به استان تهران ۳ میلیون و ۷۰۲ هزار و ۴۱ وسیله و مجموع خروجی ۳ میلیون و ۲۲۷ هزار و ۶۹ وسیله بوده است گفت: بیشترین تردد در آزادراه تهران - کرج با ۲۰۶ هزار و ۲۵۹ تردد و کمترین تردد در آزادراه تهران- شمال‬ با ۱۲ هزار و ۸۴۶ رفت و آمد به ثبت رسیده است.

معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران در ادامه از اجرای محدودیت ترافیکی برای امروز ۱۶ اردیبهشت در استان‌های تهران، البرز و مازندران خبر داد و عنوان داشت: از ساعت ۱۰:۰۰ در محور چالوس (جنوب به شمال)، آزادراه تهران - شمال (جنوب به شمال) شاهد اجرای محدودیت تردد همه وسایل نقلیه در مسیر جنوب به شمال هستیم.