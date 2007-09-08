پرچم دانشگاهها طراحی شد

دکتر محسن اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود : لوح فشرده پرچم دانشگاهها برای چاپ آماده شده است و تا سه هفته دیگر تعدادی نمونه به صورت هدیه به دانشگاهها اعطا می شود و لوح فشرده طرح پرچم دانشگاه نیز در اختیار دانشگاهها قرار می گیرد تا بتوانند به هر تعدادی از آن تهیه کنند.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم یادآور شد : دانشگاهها می توانند کاربردهای متنوعی از پرچم دانشگاهها ایجاد کنند. به عنوان مثال می توانند در سالهای آتی با اهدای پرچم دانشگاه به هر کدام از دانشجویان جدیدالورود از آنها استقبال کنند یا اینکه هنگام جشن فارغ التحصیلی به هر کدام از دانش آموختگان یک پرچم نیز در کنار لوح و تقدیر و دانشنامه اهدا کنند.

وی طراحی پرچم دانشگاهی به ابتکار اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را در راستای تقویت روحیه ملی و ایجاد اتحاد، پرداختن به بحث ملت سازی و ارتقای جایگاه دانشگاه دانست.